La encuesta que preocupa a Javier Milei y le pega donde más le duele: "Deterioro notorio..."

A casi 10 meses del inicio de su gestión, el apoyo público a Javier Milei se mantiene en terreno positivo pese al ajuste fiscal inédito llevado a cabo por el Presidente y su equipo.

Sin embargo, en las últimas mediciones, la percepción pública en torno a la gestión del Gobierno muestra un "deterioro notorio", vinculado especialmente a cuestiones sociales.

Esto señala la última encuesta realizada por la consultora de Facundo Nejamkis, Opina Argentina , que analizó el impacto sobre la percepción del Gobierno de las últimas cuestiones públicas relevantes, en particular, el conflicto en Aerolíneas Argentinas y la política en torno a las universidades públicas.



Según la medición de septiembre, aunque la imagen personal de Milei se mantiene estable en torno al 50 % -de los mejores niveles de aceptación entre la clase política- la percepción de la gestión del Gobierno en general cayó con fuerza: los datos más relevantes.

"Deterioro notorio": los números que preocupan a Milei

El relevamiento muestra un dato que enciende alarmas en el Gobierno: al enfatizar que "por primera vez desde el inicio del mandato de Javier Milei, se observa un deterioro pronunciado en los indicadores de opinión ".

En particular, la evaluación del Gobierno cayó seis puntos porcentuales entre agosto y septiembre: mientras que un 41 % tiene una visión positiva de la gestión, un 56 % cree que es negativa (vs. 47 % y 50 % en agosto, respectivamente), mientras que un 3 % dice no saber. Se trata del punto más bajo de la serie que inició en febrero.

El primer dato que preocupa al Gobierno es la aceleración en el desplome del indicador, el más marcado desde febrero de este año: hasta el momento, la caída más brusca había sido de solo dos puntos porcentuales, lo que contrasta con los seis actuales de septiembre vs. agosto.



Pero hay un dato que agrava ese deterioro: el segmento en donde más cayó el respaldo a la gestión fue entre los mismos votantes de La Libertad Avanza en las elecciones generales, es decir, el core del Presidente.

Mientras que en agosto un 84 % de quienes en primera vuelta optaron por Milei aún aprobaban su gestión, en septiembre este número se derrumbó 20 puntos porcentuales , al 64 %.

"En línea con el retroceso en la valoración de la gestión, la idea de que el país con Milei va por el buen camino también registra un deterioro (entre mayo y septiembre pasa de 50 % al 41 %)", agrega el informe.

Pese a todo esto, el Gobierno aún "preserva niveles de apoyo público aceptables", señala el informe, una suerte de "mérito" si se considera el fuerte ajuste de los últimos meses con caída de los salarios -ahora en recuperación- más desempleo y pobreza.



Aunque este escenario genera un "desgaste inédito" en la percepción de la gestión del Gobierno en general, la imagen de Javier Milei en particular se mantiene estable en torno al 50 %, lo que lo convierte en uno de los dirigentes -tanto entre oficialistas como opositores- con mejor imagen general.

Para Nejamkis, esto refleja que "el malestar creciente que se observa parece estar, por el momento, más referido a la gestión que al Presidente en sí mismo".

Temas de coyuntura y áreas de gestión: todo cae para Milei

Por otro lado, los 1633 individuos encuestados por Opina Argentina entre el 9 y el 15 de septiembre también se expresaron sobre las áreas particulares de gestión y dos temas de coyuntura claves: el conflicto en Aerolíneas Argentinas y el financiamiento a las universidades nacionales.

En estos rubros, también se observa un empeoramiento del Gobierno: todas las áreas de gestión registraron un declive en la evaluación de septiembre contra agosto.

Específicamente, política económica, con siete puntos porcentuales de caída, y educación, con nueve puntos menos, fueron los rubros más afectados:

Por otro lado, en cuanto a los temas de coyuntura, los encuestados mantienen posturas muy polarizadas respecto al conflicto del Gobierno con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, la cual, por un reclamo salarial, vienen llevando a cabo distintos paros y medidas de fuerza que en las últimas semanas obligaron a cancelar y demorar miles de vuelos.

Las opiniones sobre si Aerolíneas debería ser privatizada o no se reparten en partes casi iguales: un 47 % está a favor de su venta, un 49 % en contra y un 3 % no sabe. Se observa un fuerte apoyo a la privatización de los votantes de Milei y Patricia Bullrich el año pasado, y oposición casi total de quienes eligieron al peronismo en 2023.

"A pesar de la conflictividad que experimenta la empresa, la aerolínea de bandera registra un apoyo social considerable", señala el informe de Nejamkis.

Finalmente, "se profundiza el malestar social en torno a la política del Gobierno hacia las universidades nacionales", mientras se trata en el Congreso un proyecto para cuidar sus presupuestos de posibles recortes.

"En abril -mes de la movilización masiva en Plaza de Mayo- la mitad apoyaba al Gobierno en este conflicto. En septiembre, el respaldo cae al 35%, mientras casi el 60% rechaza la política oficial hacia las universidades", releva el informe.

Y, frente a todo esto, concluye: "Considerando que la popularidad de Milei se mantiene estable en torno al 50%, el malestar creciente que se observa parece estar, por el momento, más referido a la gestión que al Presidente en sí mismo".

Cabe señalar que la percepción de imagen pública particular de Milei se basa en un informe previo presentado por Opina Argentina a inicios de septiembre, la cual muestra que el Presidente aún es el dirigente más valorado, aunque con números en caída: