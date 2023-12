La dura crítica de De Pablo al discurso de Milei: "Una exageración..."

Juan Carlos de Pablo analizó el discurso presidencial de Javier Milei y aseguró que el mandatario planteó una "exageración" respecto a la herencia recibida del kirchnerismo.

"Es un discurso presidencial donde hay dos cosas: una visión de la Argentina, de lo que ha sido el pasado, y una exageración, de abrir el paraguas", dijo el economista en diálogo con Radio Mitre.

" La herencia es una pintura, no es una cosa técnica. Está planteando una exageración, que como todo, tiene sus riesgos ", añadió.

Ayer Javier Milei hizo una detallada descripción de la herencia económica que recibe. "Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros", expresó el Presidente en su primer mensaje ante los argentinos.

El economista Juan Carlos de Pablo analizó el discurso presidencial de Javier Milei

Según Milei, el kirchnerismo, dejó un déficit gemelos por 17% del PBI, de los cuales 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central.

"Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación", advirtió Milei.

En este sentido, De Pablo consideró: " Es una imagen que él hace, decir 'prefiero exagerar las cosas que van a ocurrir para que después no sea peor'" .

