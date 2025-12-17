En esta noticia Dura crítica al presidente del BCRA, Santiago Bausili

Este miércoles, Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei con un duro análisis sobre lo que consideró una “errática política cambiaria” del Gobierno.

A través de un extenso publicado en su cuenta de X, la expresidenta marcó el recorrido de anuncios oficiales sobre el dólar que, en su opinión, nunca se cumplieron y evidencian una profunda falta de rumbo económico.

“En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario”, recordó Cristina, en referencia a la promesa electoral más emblemática de Milei.

Luego vino otra versión en 2024, esta vez “endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos”.

Para 2025, la propuesta fue el dólar con bandas y crawling-peg, “con devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después”. Ahora, el martes pasado, el Banco Central anunció “un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”.

En particular, la expresidenta no ahorró críticas al presidente del BCRA, Santiago Bausili, a quien describió como “socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora”.

Según explicó, el funcionario presentó “el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)”.

Para Kirchner, todas las modificaciones de Milei y equipo al esquema cambiario son “promesas vacías”.

En esta línea, citó textualmente las frases más resonantes del Gobierno en los últimos meses: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas del Presidente: “Los dólares nos van a salir por las orejas”.

Tampoco olvidó mencionar “el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… ‘¡Flota! ¡Flota!’”.

En opinión de la expresidenta, la realidad es diametralmente opuesta. “Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó.

En particular, sobre aquellos dólares que supuestamente saldrían por las orejas, señaló que en verdad salen “para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa”.

Sobre este punto profundizó particularmente la expresidenta al recordar que, “por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa”. Los números son contundentes: “Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones”.

Como ejemplo concreto mencionó a PETRONAS, empresa “que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del megaproyecto de GNL en Bahía Blanca”, y que ahora se retira del país.

Con ironía, Cristina cerró el tema del “¡Flota! ¡Flota!” diciendo que “el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”.

Luego agregó dos postdatas cargadas de contenido político. En la primera sostuvo que “por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que ‘la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario’, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”.

Y remató: “Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”.

La segunda postdata fue dedicada a contrastar la situación actual con sus propias gestiones. “A propósito de la Inversión Extranjera Directa… los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir”, escribió.

Los números que aportó muestran un “periodo 2007-2011: saldo positivo de u$s 16.213 millones” y un “periodo 2011-2015: saldo positivo de u$s 13.487 millones”.

Y concluyó con un dardo directo a quienes la criticaron durante sus mandatos: “Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo”.