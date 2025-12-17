En esta noticia Nuevo equilibrio tasas vs. dólar

El dólar pegó un salto, tras conocerse el nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central, que estipula que las bandas se ajustarán según el último dato de inflación divulgado por el Indec.

El oficial subió a 1% hasta los $ 1480, mientras que el mayorista trepó 0,9% y cerró en $ 1455. Los financieros, en tanto, cotizaron arriba de $ 1500: el MEP a $ 1504 y el Contado con Liquidación a $ 1539. La brecha cambiaria entre el oficial y el MEP aumentó y ya supera el 3%.

La medida implica que a partir de enero el techo de la banda, que hoy opera a $ 1519, subirá 2,5% y el piso bajará en igual medida, lo que habilita la posibilidad de un tipo de cambio más alto del previsto inicialmente, cuando se ajustaba 1% todos los meses.

Los contratos de dólar futuro también subieron hasta 1,5%. El mercado negoció un dólar a julio de 2026 a $ 1690.

Si bien el mercado celebró las medidas, con los bonos subiendo y el riesgo país cayendo por debajo de los 600 puntos, el tipo de cambio reaccionó al alza, ante la confirmación de que el Banco Central comprará divisas para engrosar las reservas. En la City se operaron más de u$s 500 millones, en una rueda con ventas del Tesoro para atenuar la escalada del dólar.

“El dólar está subiendo porque el mercado empieza a descontar que se comprarán reservas de ahora en más. Por eso el mercado recalibra al dólar y va al alza”, explica Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI.

Para Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro, es clave qué ocurrirá con la demanda de dinero. ”El nuevo esquema cambiario básicamente hace que el techo de la banda sea endógeno. Es decir, depende de la tasa de inflación que determina la economía", explicó.

“En un escenario de confianza, el problema no sería el techo de la banda, sino el a qué nivel de tipo de cambio el Banco Central sale a intervenir. Por el otro lado, en un escenario de desconfianza, el tipo de cambio se iría al techo de la banda, eso te podría generar depreciación del tipo de cambio, aceleración de la tasa de inflación y que la banda sea aún mayor, lo cual podría generar expectativas que afecten la demanda de dinero”, advirtió.

Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, remarcó que “el mercado continúa mostrando demanda de cobertura, lo que se refleja en las cotizaciones actuales”. “La brecha cambiaria persiste y refleja la cautela de los agentes económicos, aun cuando el Gobierno intenta anclar expectativas y reducir la volatilidad dentro del esquema vigente”, agregó.

Más allá del ajuste coyuntural del tipo de cambio, la profundización del esquema de agregados monetarios fue recibida positivamente por el mercado, que estaba esperando una señal de acumulación de dólares del BCRA para que comprima el riesgo país.

Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. “Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”, informó el BCRA.

En un informe, Cocos destacó que con las medidas “se abandona el ancla nominal de tipo de cambio y pasa a ser real”. “A pesar de no ajustarse por inflación internacional, dado que las bandas cambiarias se indexan a la inflación doméstica de T-2, la banda superior queda cuasi-fija en torno a un ITCRM actual de 100, depreciándose a una tasa anual de 6%, tomando expectativas de mercado para inflación de Argentina y EE.UU. como proxy de inflación internacional”, aseguró.

El Cronista

Nuevo equilibrio tasas vs. dólar

Con una demanda estacional alta de dinero, por el pago de aguinaldos, las fiestas y las vacaciones, el Tesoro está aprovechando para comprar dólares en el mercado cambiario. Esa tendencia continuaría hasta mediados de enero, cuando tradicionalmente los agentes económicos demandan menos pesos y más dólares.

“A partir de ahí, no sé necesariamente si el dólar va a subir, pero sí que va a ser más complicado ver compras del Tesoro”, estima Anselmi.

Con los nuevos cambios impulsados por el Central, el mercado prevé un nuevo equilibrio del dólar, las tasas de interés y la inflación. “La expectativa depreciatoria es mayor porque el límite al que puede ir el dólar es más alto. También la expectativa de tasas de interés nominal tiene que ser más alta. Vas a una nominalidad mayor”, agregó Anselmi.