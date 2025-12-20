El Banco Central anunció un cambio profundo en el régimen monetario. A partir de enero de 2026, las bandas de flotación del peso frente al dólar ya no se ajustarán de forma fija, sino que se moverán en línea con la inflación mensual.

La medida, que reemplaza un esquema relativamente rígido por uno que “acompaña” los precios, busca construir estabilidad cambiaria en una economía que por décadas ha sufrido bruscos movimientos del tipo de cambio.

La pregunta que surge es inevitable: ¿puede un régimen monetario que sigue la inflación generar estabilidad?

Del régimen previo a la transición actual

Durante los últimos meses, la política cambiaria argentina estuvo organizada en torno a un esquema de deslizamiento administrado del tipo de cambio oficial. El dólar se movía de forma preanunciada, a un ritmo mensual relativamente bajo, muy por debajo de la inflación. En la práctica, este régimen funcionó como un ancla nominal: al contener el precio del dólar, se buscaba moderar expectativas inflacionarias y evitar una aceleración de precios.

El problema es que ese ancla se volvió cada vez más artificial. Con una inflación mensual sistemáticamente superior al ritmo de ajuste del tipo de cambio, el peso se fue apreciando en términos reales y el resultado fue un sistema cada vez más distorsionado, difícil de sostener y con efectos negativos sobre la actividad, el comercio exterior y las reservas del Banco Central.

El nuevo esquema apunta a corregir estos desequilibrios. Al permitir que las bandas cambiarias se ajusten de acuerdo con la inflación, el tipo de cambio deja de apreciarse de manera sistemática e implica un sinceramiento del precio del dólar, que mejora la competitividad externa y reduce los incentivos a operar contra el Banco Central.

Además, un tipo de cambio más alineado con los precios facilita la acumulación de reservas, ya que el Central puede intervenir comprando dólares sin generar expectativas inmediatas de atraso o corrección abrupta.

El rol central de la credibilidad

El punto más delicado del nuevo régimen es la ausencia de un ancla nominal clara. En el esquema anterior, por imperfecto que fuera, el ritmo de devaluación funcionaba como referencia y, con el nuevo régimen, prácticamente todas las variables nominales se mueven en función de la inflación. El sistema se vuelve más coherente internamente, pero también más vulnerable si la inflación no logra bajar.

En este contexto, la credibilidad pasa a ocupar un lugar central. Si el mercado cree que el fisco volverá a financiarse con emisión monetaria, la inflación esperada será mayor y, con ella, el ajuste del tipo de cambio. El régimen, entonces, no corrige el problema, sino que modifica la variable que determina si funcionará o no. Seguir a la inflación puede ser estabilizador solo si la inflación está bajo control o en un sendero claramente descendente.

Por eso, la política fiscal se convierte en el verdadero ancla del sistema. Sin disciplina fiscal y sin una convicción creíble de que el déficit no será monetizado, el régimen pierde sentido y, en un país con una larga historia de dominancia fiscal, esta es una apuesta exigente. No alcanza con reglas técnicas del Banco Central. Se necesita consistencia política, coordinación entre los diferentes ejes económicos del gobierno y, como punto principal, continuidad en el tiempo. Solo así un régimen monetario que sigue a la inflación puede convertirse en uno estable.

Previsibilidad no es prosperidad

Que el tipo de cambio se mueva de acuerdo con la inflación genera previsibilidad. Si los agentes económicos saben que ante una inflación del 2% mensual el dólar se ajustará en una magnitud similar, la incertidumbre de corto plazo disminuye y se minimiza la posibilidad de correcciones abruptas.

Sin embargo, la previsibilidad, aunque condición necesaria, no es sinónimo de bienestar ni de equilibrio positivo. Una economía puede ser perfectamente estable y previsible en un mal equilibrio. Si todo sube al 2% mensual, los precios, el tipo de cambio y los salarios pueden moverse de forma ordenada, pero eso no implica crecimiento, inversión ni mejora del poder adquisitivo. Significa, simplemente, que el sistema se mueve de manera estable al 2%.

Para alcanzar un equilibrio virtuoso se necesitan condiciones adicionales. Inflación decreciente, una moneda que vuelva a cumplir funciones básicas de reserva de valor, un sistema financiero que canalice ahorro hacia inversión productiva y un sector externo competitivo sin necesidad de controles permanentes. El régimen cambiario puede contribuir a ese objetivo, pero no lo garantiza por sí solo.

Conclusiones

El nuevo régimen monetario representa un cambio relevante, aunque no revolucionario. Reconoce los límites de la política previa y busca corregir sus distorsiones. Al ajustar el tipo de cambio en línea con la inflación, introduce coherencia y previsibilidad en un sistema históricamente marcado por decisiones discrecionales.