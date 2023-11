La cruda advertencia de Maslatón sobre los precios: "Se viene..."

El analista político financiero, Carlos Maslatón, habló sobre el panorama que le espera a Javier Milei cuando asuma el liderazgo del Ejecutivo el 10 de diciembre y fue contundente en sus pronósticos económicos.

Consideró que se implementará un ajuste de precios al que comparó con el "Rodrigazo", en alusión al plan que encabezó en 1975 el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo.



En diálogo con Nacho Girón en La Mañana de CNN, el abogado libertario habló sobre la situación actual, la inflación, la pobreza y también sobre su vínculo con el flamante presidente electo.

Las estimaciones de Maslatón.

Maslatón y la mención al Rodrigazo

Consultado acerca de los aumentos de precios que comenzaron a notar los consumidores, tanto en electrodomésticos como en bienes de consumo diario, el exdirigente libertario fue contundente en su definición. "Lo que se viene es un Rodrigazo, que es una actualización general de precios, un sinceramiento de precios de la economía. Muchos están mal puestos, hay una inflación reprimida, todo esto se acaba".

De todas maneras, aclaró que la situación sería igual también en el caso de que Sergio Massa hubiera sido el ganador del balotaje. En esa línea, indicó que la discusión que hay ahora entre el actual gobierno de Alberto Fernández y Milei es precisamente por "quién firma ese Rodrigazo".

Así, según su mirada, se trata de una cuestión de quién asume los "platos rotos" de los resultados electorales. "Para mí no cambia, quizá para la percepción pública sí. Lo que están discutiendo es eso ahora. La nafta, el boleto de colectivo, si van a liberar o no los precios ", expresó.

"Si en el oficialismo le dicen que no a Milei, igual los precios en los supermercados se van a ir adelantando. Y hay que ver cómo serán estos días en los mercados financieros", advirtió.

La economía que se viene con Milei, según Maslatón

Bajo la mirada del analista, la Argentina está en un "piso económico" hace dos años, y que ahora "se va para arriba", pero que "es muy difícil reconocerlo porque la gente lo ve, por lo general dos años después".

Así, reconoció que la inflación es muy elevada, pero que él siempre dijo que "la salida iba a ser con inflación". Según consideró: "Va a seguir acelerándose hasta que se licúe por sí misma y el país encuentre un camino de mayor estabilización".

Por esto sostuvo que Milei, o Massa si hubiera ganado, tendría un buen contexto para gobernar. "Ahora tiene la posibilidad Milei. Si no entra en las ideas delirantes que dice, tiene la posibilidad de tener un gran gobierno", expresó.

"En los últimos años decía cosas sensatas, pero después se metió con cosas ridículas, irrealizables. Suponete que no haga nada de eso de la venta de órganos, etc; la dolarización en los términos que dijo no se puede hacer y la realidad le va a ir mostrando que no se puede hacer", consideró. "Quizá ya él esté convencido de que tiene que ser un plan distinto del que dijo, pero bueno faltan 20 días para que asuma", agregó.



"Ahora sí tiene que decir qué va a hacer con los dos problemas económicos que están reventando Argentina, que es el cepo cambiario y la actividad cuasi fiscal del Banco Central", indicó Maslatón.