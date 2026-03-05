Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias y, según la nueva normativa, cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente. La regulación de uso de celulares, implementada por el Gobierno de Jorge Macri en agosto de 2024, fue el primer paso. Sobre esta base la Ciudad avanzó ahora con una normativa más estricta con la prohibición en todos los niveles y en todos los ámbitos escolares. La resolución establece que, en los niveles Inicial y Primario, está prohibido el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante toda la jornada, incluido los momentos de recreación, el comedor y otros espacios En el caso de los secundarios, se prohíbe el uso durante el dictado de clases y las actividades digitales serán exclusivamente con equipamiento institucional y planificación docente. En el nivel Secundario cada escuela deberá definir pautas institucionales para los recreos, promoviendo propuestas activas, deportivas y artísticas. Pero serán contemplados los casos de discapacidad, enfermedad o necesidades específicas de apoyo. “El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, subrayó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri y agregó: “El celular no es una herramienta imprescindible en el aula”. Según los estudios realizados entre los alumnos un año después de la regulación del uso de celulares en las escuelas, mostró mejoras significativas. Siete de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria señalaron que prestan más atención y aprenden mejor y más de la mitad afirmó que conversa más con sus compañeros y coincidió en que las restricciones no generan mayor aburrimiento en el aula. A su vez, la mayoría de los docentes y de los directivos encuestados indicó que disminuyeron las interrupciones y los llamados de atención en clase y que aumentó la interacción cara a cara. “Fuimos pioneros en Argentina y Latinoamericana en prohibir el uso de celulares en nivel inicial y primaria y regularlo en secundaria. Hoy, con la evidencia en la mano, decidimos dar un paso más y declarar aulas libres de celulares”, sostuvo la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel. La nueva medida parte de un diagnóstico contundente: ▪️El 94% de estudiantes en nivel secundario lleva el celular todos los días a la escuela. ▪️5 de cada 10 estudiantes manifiestan que quieren dejar de usar el celular y no pueden. ▪️La distracción digital está asociada negativamente con el desempeño escolar. ▪️El uso predominante es para entretenimiento y redes sociales, no para tareas escolares. La resolución distingue claramente entre Educación Digital como política pedagógica y el uso personal espontáneo y no mediado. No se restringe la tecnología, sino que se ordena su integración pedagógica. Además se fortalece el rol del Facilitador Pedagógico Digital (FPD) como referente institucional de Protección Digital Infantil y Adolescente, con una función formativa y preventiva. La política pública también institucionaliza la corresponsabilidad con familias, promoviendo coherencia entre hogar y escuela para fortalecer una cultura digital de cuidado.