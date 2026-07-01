En esta noticia Perú surge como la nueva potencia en minerales para crear energía nuclear

La semana pasada, el Gobierno de Perú desarrollará en julio próximo un foro internacional sobre el uranio y el litio como minerales estratégicos para el desarrollo minero, tecnológico y de las ciudades inteligentes, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El foro, que ha sido declarado “de interés nacional”, se celebrará el 7 y 8 de julio en el Centro de Convenciones de Lima y será organizado por los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El uranio sirve principalmente como combustible para reactores nucleares que generan electricidad. Foto: Reuters

Perú surge como la nueva potencia en minerales para crear energía nuclear

Los organizadores señalaron que el objetivo es convertir a Perú “en el centro de la conversación estratégica sobre las oportunidades que presentan el litio y el uranio en cuanto a transición energética, innovación tecnológica, seguridad energética, hídrica y desarrollo sostenible”.

“Perú está dotado de reservas de ambos minerales con capacidad de atraer inversión de alta tecnología, generar valor agregado y consolidar nuestra soberanía energética”, agregaron.

La reunión contará con conferencias magistrales y paneles de discusión con la participación de altos funcionarios, expertos internacionales, especialistas en electromovilidad, transición energética y tecnología para ciudades inteligentes.

“El foro es una oportunidad histórica para el país. Con este encuentro, estamos empezando una nueva etapa para Perú, porque empezamos a prepararnos ante los nuevos desafíos.

Estamos demostrando al mundo que Perú es un actor estratégico en cuanto a las posibilidades que traen los minerales críticos”, señaló el Ministerio de Vivienda.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas agregó que se busca “atraer inversiones responsables y sostenibles de los más altos estándares” al país, pero que también es necesario pensar en las posibilidades que tiene Perú de aprovechar sus reservas en uranio y litio “para el desarrollo tecnológico y potenciarlas como nuevas fuentes de energía”.

Durante las actividades participarán el magistrado del Tribunal Constitucional peruano Pedro Hernández, la exministra de Minas de Chile Aurora Williams, la presidenta de la Asociación Peruana de Energía Atómica (Aspeea), Greta Castillo, y el director de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Jorge Chira.

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También asistirán como ponentes el miembro de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) Gastón Siroit; el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile Marco Mancilla; y el presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, el peruano José Manuel Saavedra.

Los organizadores concluyeron que el foro fortalecerá la cooperación internacional y el intercambio de experiencias sobre el aprovechamiento sostenible de minerales críticos y estratégicos, mediante un enfoque de gobernanza territorial y la generación de valor compartido “que asegure el respeto los derechos, el ambiente y el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas ubicadas en zonas de influencia minera”.

Fuente: EFE.