El uranio vuelve a colocarse en el centro de la conversación energética. Su cotización internacional supera los 80 dólares por libra. Según el Trading Economics, la libra de uranio natural cotizó al 25 de junio en 85.5 dólares. En paraleno, el interés por la energía nuclear crece debido a la demanda de electricidad y la transición hacia fuentes con bajas emisiones.

En México, la historia de este mineral crítico comenzó a tomar fuerza desde la década de 1950, cuando el Gobierno federal creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear para localizar y estudiar yacimientos radiactivos, tras reconocer el valor estratégico del recurso.

Las investigaciones permitieron identificar reservas de distinta magnitud en Sonora, Chihuahua, Durango y Oaxaca, estados que concentraron algunos de los principales trabajos de exploración realizados por instituciones públicas durante el desarrollo del programa nuclear mexicano.

Mineral crítico de uso radioactivo Agencia NA

México identificó reservas de uranio en cuatro entidades

Los primeros trabajos de exploración comenzaron en Oaxaca, particularmente en los municipios de Huitzo y Telixtlahuaca, donde se realizaron búsquedas intensivas entre 1956 y 1959. Posteriormente, las investigaciones geológicas se extendieron prácticamente a todo el territorio nacional.

Los reportes de la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear señalaron que entre 1967 y 1968 fueron localizadas reservas de gran, mediana y pequeña magnitud en regiones de Sonora, Chihuahua y Durango, consolidando el potencial geológico del país.

En 1979 se creó Uranio Mexicano (URAMEX), organismo encargado de explorar, explotar y comercializar minerales radiactivos. Sin embargo, el proyecto fue abandonado durante la década de 1980, cuando México priorizó otras fuentes de generación eléctrica y el manejo de estos recursos quedó bajo control del Gobierno federal.

Las centrales nucleares actuales, basadas en uranio, podrían ser remplazadas por las que utilicen torio.

¿Para qué sirve el uranio actualmente?

Aunque suele relacionarse con las plantas nucleares, el uranio y los materiales radiactivos derivados tienen aplicaciones mucho más amplias.

Principales usos del uranio:

Combustible para reactores nucleares de generación eléctrica.

Producción de radioisótopos para diagnóstico y tratamientos médicos.

Conservación de alimentos y control de plagas agrícolas.

Análisis industriales y control de procesos.

Estudios ambientales para detectar contaminantes.

Datación arqueológica y geológica .

Investigación científica en física nuclear y geoquímica.

Además de su potencial energético, el uranio continúa siendo un recurso estratégico para la medicina, la industria y la investigación científica, lo que explica el renovado interés internacional conforme aumenta su valor en los mercados.

Energía nuclear Fuente: Getty Images Getty Images

El comercio mexicano sigue siendo reducido

De acuerdo con datos de DataMéxico, el intercambio comercial mexicano de materiales radiactivos, excluyendo uranio natural, enriquecido, empobrecido, plutonio y torio, alcanzó 13.7 millones de dólares en 2022, con importaciones muy superiores a las exportaciones.

Las principales compras provinieron de Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Alemania y Noruega, mientras que las exportaciones mexicanas tuvieron como destinos Estados Unidos, Nigeria, Colombia, Países Bajos y Suriname. Aunque el país cuenta con antecedentes geológicos relevantes, actualmente no desarrolla una industria de explotación de uranio comparable con las principales potencias del sector.