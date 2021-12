La ambiciosa agenda legislativa del Gobierno: ¿cuándo se votaría el acuerdo con el FMI?

Ambiciosa, por no decir incumplible, es la agenda legislativa que el oficialismo impulsa de cara a fin de año en la Cámara de Diputados. Tras el encuentro que mantuvo ayer el presidente de la Cámara baja Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández trascendió que el oficialismo busca no solo aprobar antes de 2022 el Presupuesto y el Plan Plurianual, sino también darle el visto bueno al acuerdo con el FMI , junto a una batería de leyes económicas. ¿Se demora la presentación del Plan Plurianual?

Tras la reunión que mantuvieron ayer Fernández y Massa desde el oficialismo dejaron trascender que, de cara a fin de año, el objetivo de la coalición gobernante es avanzar con el tratamiento de un paquete de leyes de corte económico, además del Presupuesto 2022 y el Plan Plurianual.

Entre ellas mencionaron el régimen de promoción de la industria automotriz, la ley de fomento al desarrollo agroindustrial, el régimen de incentivo a la construcción y acceso a la vivienda, además del proyecto de movilidad sustentable. Algunas de estas iniciativas, al momento, siguen sin ser presentadas en el Congreso.

Alberto Fernández almorzó con Sergio Massa: ¿qué leyes quieren tratar antes de fin de año?

Lo cierto es que las chances de avanzar con alguna de estas iniciativas antes del 31 de diciembre ya es prácticamente una quimera. Es que, antes de fin de año, el oficialismo deberá tener sancionado el Presupuesto 2022 que ni siquiera fue a defender Martín Guzmán ante la comisión de Presupuesto y Hacienda que hoy preside Carlos Heller .

Si bien se da por descontado que el proyecto que giró Guzmán el 15 de septiembre ya estaría sufriendo modificaciones por vías informales, lo cierto es que se trata de una iniciativa que demanda varios encuentros de comisión antes de llegar al recinto. Es que, de mínima, Guzmán y su equipo deberán presentar los principales lineamientos ante la comisión de Heller. En el marco de ese debate también se canalizarán los pedidos de los gobernadores a través de sus legisladores junto con los planteos de los diputados de la oposición.

"Guzmán podría ir la semana que viene" , deslizó una fuente parlamentaria. Pero, hasta el momento, no hay nada oficializado. Y no es la primera vez que se anuncia una visita del funcionario, y que finalmente no se concreta. Al menos por ahora, desde el entorno de Heller desconocen que así sea.

Esa misma fuente arrojó otro dato, y es que durante la visita de Guzmán a la comisión de Presupuesto y Hacienda, el funcionario anunciaría que el Plan Plurianual desembarcaría en la Cámara baja durante "la tercera semana de diciembre". No la primera, como se comprometió el propio Alberto Fernández tras la derrota de los comicios del 14 de noviembre.

"Antes de fin de año" también se le daría media sanción al entendimiento con el FMI, auguraron desde el oficialismo parlamentario, dando por hecho que el Ejecutivo sellaría un acuerdo con el organismo internacional en los próximos días.

Absolutamente todos los proyectos que tras la reunión de ayer se pusieron en la agenda de diciembre deberían pasar, de mínima, por la comisión que conduce Heller. Y, si a esto se le suman las fiestas y los feriados, además de las complicaciones para conseguir vuelos, los objetivos del oficialismo resultan más que ambiciosos.

Ley de alquileres

Uno de los temas que no se mencionó en la reunión entre las prioridades de cara a las últimas semanas de diciembre fue la ley de alquileres. Desde Casa Rosada salieron a "es un tema del Congreso" y que el Presidente "no va a firmar ningún decreto, ni DNU" para suspender la medida sancionada el año pasado. Y que, en palabras de Massa, "fracasó".

Desde el bloque oficialista analizan diferentes opciones en torno al asunto. Por un lado, suspender la ley actual por 180 días y volver a la anterior. Por otro, comenzar a redactar una nueva iniciativa -tarea que ya se le encomendó a la massista Marcela Passo, que asume el 10 de diciembre. Una tercera opción que se baraja es crear una comisión especial para "atender el tema".

El asunto, dan por descontado, comenzaría a tratarse recién el año que viene.