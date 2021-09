Presupuesto 2022: Massa reúne a los jefes de bloque a la espera de la visita de Guzmán

Pasada la crisis ministerial de la semana pasada, al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa le espera una difícil tarea por delante: aprobar el Presupuesto 2022 que presentó el ministro de Economía Martín Guzmán en medio de la tormenta. Por ahora, hay más dudas que certezas sobre cómo avanzará su tratamiento. Desde Juntos por el Cambio piden que el tema comience a tratarse en la Cámara baja y exigirán que vuelva la presencialidad plena al recinto.

A contrarreloj y en medio de la presentación de renuncias por parte de los ministros más fieles a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Guzmán presentó el Presupuesto 2022, en el que prevé una inflación de 33% y un crecimiento del PBI del 4% para el próximo año. Pero, hasta el momento, sigue sin confirmarse el cronograma de su tratamiento.

Por caso, sigue sin oficializarse qué día Guzmán presentará los principales lineamientos ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller. "Nosotros no hemos convocado nada todavía", dijeron desde el entorno del diputado a este medio. "Será en algún momento cercano, pero no hay fecha exacta", señalaron desde Economía.

Ante este panorama, una de las fechas que se baraja es este jueves. De confirmarse, fuentes parlamentarias le dijeron a El Cronista que, previamente, Massa "mantendría un encuentro con los bloques respecto a eso". Pero, al menos hasta ahora, los jefes de las bancadas opositoras tampoco recibieron una convocatoria formal por parte del presidente de la Cámara baja.

En diálogo con este medio, desde Juntos por el Cambio consideraron que "el principal quilombo lo tiene el oficialismo, por lo que Massa debería tener una reunión con su propio bloque para unificar posiciones primero ". Y acotaron: "De lo contrario le va a resultar muy complejo pedirle a la oposición que acompañe la ley de leyes cuando algunos de sus pares no están de acuerdo".

Uno de los puntos que ya se da por descontado que podría generar rispideces dentro de la propia bancada oficialista tiene que ver con la baja de subsidios a las tarifas. Este fin de semana, en la entrevista que Máximo Kirchner le concedió a Horacio Verbitsky, el periodista le consultó sobre los aumentos de tarifas de los servicios públicos del 33% que incluye el texto enviado por Guzmán.

Ante la consulta, el jefe de la bancada oficialista le respondió: "Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base, simplemente, a cuentas matemáticas y diferentes situaciones sino que tiene que ver también cómo eso impacta en la realidad y en el día a día de nuestra gente y la mayoría".

A las pocas horas de esa entrevista, desde el Ministerio de Economía emitieron un comunicado en el que aclararon que la planificación tarifaria para el año que viene implicará una "segmentación en el subsidio de las tarifas que permita construir un esquema tarifario más progresivo y seguir acompañando a los sectores que lo requieren a través de un uso eficiente de los recursos del Estado ".

No es la primera vez que se produce un contrapunto entre el ala albertista y el kirchnerista por las tarifas. Meses atrás, las rispideces terminaron en el despido que no fue por parte de Guzmán al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Mientras tanto, Juntos por el Cambio mandó a decir que quiere que empiecen a tratar el Presupuesto y que Guzmán, que ya fue ratificado al frente de Economía, asista al Congreso a presentar los principales lineamientos del proyecto.