Plan Gas: el Gobierno publica la medida petrolera clave para el gasoducto de Vaca Muerta

El Gobierno lanzará este viernes el Plan Gas, la medida para las petroleras que es clave en la búsqueda de llenar el Gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta en el invierno de 2023.

Según averiguó El Cronista, el presidente Alberto Fernández y sus ministros firmaron hoy el Decreto 730, que instrumenta la continuidad del Plan Gas hasta 2028 e instruye a la Secretaría de Energía a publicar las resoluciones complementarias que convocarán a las licitaciones de oferta.

Cómo será la licitación del Plan Gas

Entrevista exclusiva al encargado del Gasoducto Néstor Kirchner para Vaca Muerta

El Plan se convertirá en un "Reaseguro y potenciación de la producción federal de hidrocarburos, el abastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028".

La principal novedad es que el decreto salda las diferencias entre las petroleras por los criterios de asignación de los cupos de exportaciones, que representan la crema del negocio. Mientras las productoras de gas deben ofrecer grandes volúmenes al mercado interno a un promedio anual de u$s 3,50 a u$s 4 por millón de BTU, pueden exportar a u$s 7 - 8 a Chile .

Los cupos para exportaciones en condiciones firmes serán de esta forma: