Gabriel Katopodis, el otro superministro que Alberto Fernández necesita para hacer equilibrio

En lo que va del campeonato Senior del club GEBA Gabriel Katopodis no marcó ningún gol. El ministro juega de defensor para el equipo Almirante Brown. A veces también juega en la Universidad de Buenos Aires, donde da clases, y desde la pandemia dos veces por semana toma clases de inglés. En política en este momento juega más callado, a la espera de la confirmación de que también él será un superministro y mientras Sergio Massa concentra los anuncios.

En modo arquero, Alberto Fernández intenta no perder poder político, al menos no más del que ya cedió. Para no debilitarse más, necesita mantener el equilibrio dentro de su equipo frente al avance de Sergio Massa y Cristina Kirchner. Katopodis es, como Juan Manzur en Jefatura de Gabinete y Santiago Cafiero en Cancillería, una figura central para sostenerlo.

VISITA AL CONURBANO

La foto que el Presidente quiere mantener: anuncios, recorridas e inauguraciones de obras públicas

Ayer Fernández y Katopodis estuvieron juntos en el Conurbano, recorrieron obras, almorzaron con intendentes y después de cuatro horas regresaron también juntos a Casa Rosada. Pero el ministro no se quedó, se bajó del auto y a paso firme se fue con una carpeta en la mano a reorganizar las nuevas funciones que asumirá su ministerio.

Massa concentrará las funciones de tres ministerios y una secretaría, Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, más el manejo de los créditos externos que tenía el saliente Gustavo Béliz. El ministro de Obras Públicas absorberá al ministerio de Transporte de la Nación.

Con oficina en el edificio 11 del Palacio de Hacienda, Katopodis pasará a ser el jefe de Alexis Guerrera que políticamente reporta al Frente Renovador, tiene oficinas un piso más arriba y descenderá a secretario.

La fusión tiene una razón estructural y otra política. La estructural es la decisión de ordenar el gabinete; agilizar la gestión y mostrar austeridad. Nadie usa la palabra maldita: ajuste.

Transporte tiene a su cargo la gestión de los trenes y como temas sensibles el traspaso de líneas de colectivo a la Ciudad de Buenos Aires y la discusión por los subsidios en el área metropolitana. Ese conflicto latente genera tensión también con las provincias que piden un reparto más equitativo.

Massa concentrará funciones de tres ministerios. Katopodis coordinará el suyo y Transporte. En ambos casos hay razones de gestión y políticas

EQUILIBRIO

El Presidente estuvo con intendentes del Conurbano: Espinoza, Granados, Mantegazza, Fassi y antes con Ishii

La segunda razón para potenciar al hombre de San Martín es política. Tras las cataratas de anuncios de los cambios de la semana pasada Alberto Fernández hizo dos gestos. El primero fue nombrar a Juan Manuel Olmos, su jefe de asesores y amigo, como viceministro de Gabinete. Luego hizo una recorrida para supervisar obras junto al ministro Katopodis.

La primera parada fue con el intendente Mario Ishii. No fue un acto pero Fernández se mostró supervisando los avances en la Universidad de Nacional de José C. Paz y luego la obra de la nueva Autopista Presidente Perón. En total la inversión será de $ 44.126 millones y el objetivo de la visita fue marcar que el Presidente cumplirá la promesa de campaña -reiterada en las últimas aciagas semanas- y sostendrá la obra pública.

El emponderamiento de Katopodis va en ese sentido. Como también -al menos hasta el momento- la continuidad de Jorge Ferraresi y de su ministerio, el de Habitat y Vivienda, otra promesa electoral albertista.

No fueron sólo fotos. Tras el recorrido la dupla Fernández-Katopodis se quedó a almorzar con varios de los más poderosos intendentes del Conurbano que no responden ni a Massa ni a Máximo Kirchner: Fernando Espinoza de La Matanza; Gastón Granados de Ezeiza; Marisa Fassi de Cañuelas; Nicolás Mantegazza de San Vicente y entre otros funcionarios Gustavo Arrieta (administrador de Vialidad Nacional); Alejandro Urdampilleta (Subadministrador de Vialidad) y Gonzalo Atanasof, presidente de Corredores Viales).

Ceder en cualquiera de los dos casos -Obras y Viviendas- tendría casi una mortal lectura para el Presidente que con imágenes con casco mostró lo mejor de su gestión y lo quiere seguir haciendo. Además es una demanda de los gobernadores y los minigobernadores, como llaman a los intendentes de los municipios grandes.

VIEJOS AMIGOS

Una de las últimas apariciones de Máximo Kirchner fue en San Martín en un acto con Katopodis

Katopodis se define a sí mismo peronista aún cuando haya llegado al gabinete como un leal del Presidente con quien compartió el equipo del naciente Frente Renovador de Sergio Massa en el 2013 y la fundación de Cumplir, el espacio por el que se postuló Florencio Randazzo en 2017 contra Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) y Esteban Bullrich (Cambiemos).



Pisciano y porteño de nacimiento, el ministro ganó San Martín en el 2011 por primera vez y fue reelecto en el 2015 y en el 2019. A diferencia de otros intendentes en su caso se cubrió las espaldas y pudo tomarse licencia y dejar en las confiables manos de Fernando Moreira la gestión. De todos modos Katopodis vuelve al territorio cada fin de semana con su esposa Nancy Cappelloni que es a la vez madre de sus dos hijos y secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín. Aunque ahora hay otras urgencias en el Frente de Todos, no pierde la expectativa de alguna vez ir por la provincia de Buenos Aires.

Katopodis no es un ministro conflictivo. Trata de llevarse bien con todos, incluso con Máximo Kirchner. A veces dice cosas incómodas. Alertó hace un tiempo que con las internas el Frente de Todos iba a una derrota segura. Y fue el único que salió a marcar el destrato hacia Silvina Batakis. "Te bancaste una muy fulera en momentos de crisis. Te queremos agradecer la garra y la templanza que le pusiste. Sos una laburante y en pocos días te ganaste el respeto de todos y todas", agredió el funcionario a su compañera saliente.

Este lunes apuntaló la gestualidad del Presidente. "Vinimos con Alberto Fernández a la Autopista Presidente Perón, una de las obras más importantes en los últimos 50 años que reafirma la decisión de que la Obra Pública es prioridad", destacó a la misma hora que en Comodoro Py los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola alegaban en contra de la Vicepresidenta en la causa por obra pública durante la década K.