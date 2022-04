Juliana Di Tullio: "El que busca impunidad es Mauricio Macri que maneja la Justicia a su antojo"

El Frente de Todos sorprendió en el Senado al dividir su bloque en dos y reclamar para un senador propio el lugar que el PRO exige para Luis Juez en el Consejo de la Magistratura. De concretarse, oficialismo y oposición quedarían en un virtual empate tras la asunción de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, al frente del cuerpo. Juliana Di Tullio, que ocupa la banca que dejó Cristina Kirchner en la cámara Alta y ahora preside el nuevo bloque Unidad Ciudadana, defendió en diálogo con El Cronista la cuestionada estrategia mientras la oposición acudió a la Justicia para evitar la asunción de Martín Doñate. La senadora pide sancionar la nueva ley para destrabar la crisis institucional y avisa que el Frente de Todos acepta modificaciones.

-¿Cuál es la verdadera razón por la que se dividió el bloque del Frente de Todos?

-Obviamente ser una tercera minoría. No hay otra razón. Casi nos obligaron, soy honesta, casi nos obligó la Corte. Cuando Horacio Rosatti asumió de hecho nos obligó a hacer esta maniobra de salvataje. No es que me ofende en lo personal porque soy legisladora desde hace muchos años y derogué la ley que pusieron en vigencia. La ley funcionó perfectamente bien desde 2006 inclusive durante los cuatro años del macrismo porque ellos tenían mayoría. Pero ahora que nosotros nos acercamos con uno a la mayoría para ver si podemos arreglar las chanchadas que hizo Mauricio Macri a dedo con los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi necesitan garantizar la impunidad de Macri. Nos dividimos en dos bloques para tratar que ellos no tengan la mayoría para atornillar a los jueces que puso a dedo Macri y a los que fueron a jugar a Olivos cada vez que había un fallo y para que vuelva Rodríguez Simón después de haber estado más de un año prófugo. Entiendo que todo el mundo sabe el objetivo. Dicen que el kirchnerismo siempre ha querido manipular el Poder Judicial y yo digo que si eso fuera así hacemos mal las cosas. Y no es así, hacemos bien las cosas. Nosotros hacemos leyes. No nos pueden decir que buscamos impunidad cuando Cristina se presenta cada vez que la llaman. El que busca impunidad es Mauricio Macri que maneja el Poder Judicial a su antojo. Históricamente ha sido así. Soy de Morón y ví a mi viejo pagar las cloacas que hizo Mauricio Macri, no Franco Macri. En realidad nunca las hizo, nos estafó, nos cobró a los moronoenses las cloacas y el que fue preso fue Rousselot y él no. Tuvo montones de procesamientos, no sé si alguien ha tenido más procesamientos que él. La mafia es así, no podés ser mafia si no tenés al Poder Judicial de tu parte acá y en cualquier país del mundo. Lo digo sin eufemismos porque hay que hablar con la verdad, es lo que estoy segura que está pasando.

-El Congreso no sesionó en Extraordinarias, aún así ¿cree que la Corte tuvo intencionalidad con el fallo de diciembre y el plazo de abril para sancionar la nueva ley?

-Por supuesto. Y mandó mensajes torcidos diciendo que no iban a asumir habiendo media sanción del Senado y que iban a dar tiempo a Diputados. ¿Qué dirías si hago un fallo? Que estoy loca y como mínimo me excedí en mis funciones, quebrar las funciones que me da la Constitución Nacional. De la misma manera no pueden meterse a legislar armando el peor conflicto de poderes desde el ‘83 hasta la fecha, Modificaron un artículo por un fallo, es tremendo lo que hicieron, no pueden poner una ley derogada hace 16 años por puro antojo. Y además el lunes arreglaron y el lunes pusieron que el quórum es con 12 no con 13 , eso no lo pusieron en diciembre.

- La oposición los acusa de tramposos pero ¿por qué usted dice que la oposición les enseñó la picardía?

-Ellos juntaron los bloques cuando querían asaltar la banca que le correspondía a uno nuestro, se dividieron cuando se tenían que dividir, la Corte se demoró cinco horas en tomar juramento a Mario País mientras juntaban votos para sacar a un juez (NdR: en agosto del 2017 el Consejo de la Magistratura votó el inicio del proceso contra el camarista Eduardo Freiler por la mañana y por la tarde juró el consejero por la oposición). Incluso el Grupo A fue una mayoría armada. Nosotros no lo hacemos eso pero esta vez no nos quedó otra, su picardía se convirtió en una regla, si la van a volver a usar ellos entonces la usamos nosotros.

-¿Puede haber una nueva ley del Consejo de la Magistratura en este clima de tensión y denuncias cruzadas?

-Yo creo que sí. Debería. ¡Mandenla modificada pero por favor saquen la ley en Diputados!

-¿El Senado aceptaría modificaciones?

-Por supuesto. Mientras no sea Rosatti que toma por asalto el Consejo. Además me preocupa que parte del Poder Legislativo haga de cuenta que no pasa nada... ¿Cómo puede ser que solamente nosotros alcemos la voz y al resto de los partidos políticos no les importe? ¿Cómo es posible que no digan nada? Es gravísimo. Nosotros no somos de hacer esas cosas, nos pueden decir prepotentes o lo que quieran pero en general no nos juntamos o dividimos para quedarnos con un lugar.

-Hay quienes creen que la división, que en casi todos los casos coincide con el voto a favor o en contra del acuerdo con el FMI, a futuro puede ser el blanqueo de las diferencias entre kirchneristas y albertistas. ¿Es así?

-No, no, no.

-¿No hay un bloque -el suyo- que puede ser una señal al Presidente?

-Para nada. Bajo ningún punto de vista. Es al revés. Cuando nos encierran, nos quieren castigar, disciplinar, cuando nos prepotean, nosotros nos juntamos más. Es al revés. Estamos más juntos que nunca gracias a que se les ocurrió hacer una cosa escandalosa que es que Rosatti asuma la presidencia del Consejo de la Magistratura y legislando. Insisto: modificaron un artículo de una ley derogada.

-La oposición fue a la Justicia y al Consejo de la Magistratura para que no asuma Martín Doñate, que integra su bloque. ¿Qué pasa si asume Luis Juez?

-Sería un escándalo. ¿Porque quién es la tercer minoría? ¿Cuántos senadores tiene el PRO? El bloque que presido es la tercer minoría.

-Pero cuando venció el plazo para sancionar la ley ustedes eran un bloque nos dos.

-Nosotros presentamos la nota antes de que la presentaran ellos. De todos modos repito que la tercer minoría soy yo. Si le mando a la Corte a mi representante, Doñate, tiene que tomarle juramento a mi senador como marca la Constitución.

-Sergio Massa avaló la designación de Roxana Reyes, la representante de la UCR. ¿Está de acuerdo?

-Es consecuente con lo que hacemos nosotros. Como Rosatti asumió de hecho nosotros presentamos un candidato.

-¿Entonces por qué Germán Martínez presenta un amparo en contra?

-También está bien que Germán Martínez cuestione, no puede no hacerlo. Es parte del juego de las Cámaras. Nosotros tenemos mayoría y Diputados no, son dos realidades distintas. ¿Roxana Reyes es la tercer minoría? Bueno, Doñate también.

-¿Cómo sigue esto? ¿Resuelve la Justicia?

-Le tienen que tomar juramento a Reyes y a Doñate.

-¿El Frente de Todos cambió de estrategia porque no tenía margen y avala al Consejo presidido por Rosatti?

-Es una situación de hecho. No estoy avalando, estoy reaccionando con las mismas reglas que reaccionó la oposición que me enseñó a hacer esta picardía. Jugué con las reglas legales del Senado. Lo único que subsana esto es que la Cámara de Diputados y Diputadas le de media sanción, sanción definitiva, sanción con modificación a la ley, como quieran. Hay que arreglar esto, los que legislamos somos el Poder Legislativo, el Poder Judicial se calla.

-¿Es posible que se sancionen la ley en este contexto de tensión?

-Yo creo que sí. Ya no se garantiza la impunidad de Macri. Ahora es un empate y hay que sancionar una ley.

-Si en la Cámara baja hacen modificaciones ustedes no podrían insistir con el texto original.

-Nosotros tenemos mayoría y podemos sancionar la ley. Si hay cambios no podremos insistir. Pero no me parece mal que haya una modificación siempre y cuando no sea que el presidente de la Corte sea el presidente de la Magistratura.

-¿Y se opondría a que la Corte integre sin presidir el Consejo de la Magistratura?

-Yo no me niego a eso, no me niego a los cambios que estén proponiendo. Lo evaluaré cuando sean reales y concretos pero entiendo que el Poder Legislativo tiene que acomodarse y legislar y no festejar que Rosatti tomó por asalto el Consejo de la Magistratura. Me parece denigrante y peligrosos para la República.

-Esta semana dieron dictamen al Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda sin el capítulo respecta a la eliminación del secreto bursátil. ¿Tuvieron que dar marcha atrás?

-Me gustaron los panelistas que trajo la oposición y pedí que tomaran varia cosas de las que dijeron. Y les pedí que me acercaran redacciones que les parecieran importantes. Ví desde el inicio desfasajes en el texto y trato de armonizarlo. En el articulado hay algunos baches y hay que tener más cuidado con la oficina de colaboradores o colaboradores. Hay que proteger y poner límites para que no haya un baño de sangre, no van a salir a matar contadores, abogados, escribanos.

-¿O sea que acepta aportes de la oposición?

-Pensaron que iban a venir a destruir el proyecto y la verdad es que fue muy provechoso.

-¿Buscarán rápida sanción para la renta inesperada?

-No tengo detalles, Martín Guzmán no dio muchos detalles. Yo estoy de acuerdo, me parece muy bien el impuesto a la renta inesperada, correcto, justo. Hay que tener políticas heterodoxas redistributivas sino esto es cada vez peor. Conceptual y filosóficamente adhiero y me pareció muy bien el paquete de medidas de Alberto que recupera un poco la pérdida del poder adquisitivo de la inflación de casi posguerra.

-Vuelvo a preguntar pero por este tema. ¿Cree que un nuevo impuesto puede ser sancionado? ¿No les resultará difícil consensuar la ley?

-Siempre hay posibilidades de juntar voluntades. Sino me tengo que ir a mi casa.

