La Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco realizaron en Resistencia la jornada “Seguros y Proceso Judicial: cobertura, responsabilidad y nuevos desafíos”, un encuentro que reunió a magistrados, funcionarios judiciales, abogados y especialistas para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la actividad aseguradora en su vínculo con la Justicia.

La actividad, que fue declarada de Interés Provincial, también pudo seguirse por streaming, lo que permitió ampliar su alcance a participantes de distintas provincias del noreste argentino. Entre las autoridades presentes estuvo el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, quien participó de la apertura y recibió una distinción de manos de una diputada provincial.

La jornada fue encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Enrique Varela, junto al presidente de ADEAA, Aldo Álvarez. También participaron los ministros del máximo tribunal provincial Alberto Mario Modi, Víctor del Río y Emilia María Valle, quien además preside la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS).

El programa incluyó exposiciones sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del mercado asegurador y su relación con los procesos judiciales. Álvarez abrió el encuentro con una presentación sobre “El Seguro y la Sociedad”, en la que repasó la evolución histórica de la actividad.

Luego, Diego Clemenz, gerente de Operaciones de Victoria Seguros, expuso sobre la transferencia de riesgos, la tarifa y el fondo de primas de reaseguros. A su turno, el juez Emilio Lestani, titular del Juzgado Civil y Comercial N°19 de Resistencia, abordó el tratamiento del seguro en el fuero civil, con eje en la apelación y el litisconsorcio.

La agenda continuó con la exposición del director ejecutivo de ADEAA, Daniel Salazar, quien analizó los efectos que los procesos judiciales tienen sobre los balances y resultados de las compañías aseguradoras y las consecuencias que ello puede generar sobre el conjunto de los asegurados.

El cierre estuvo a cargo de la jueza Mariela Kassor, titular del Juzgado Civil y Comercial N°2 de Resistencia, y del médico especialista Fabián Vítolo, quienes desarrollaron una presentación sobre la responsabilidad civil en tiempos de la inteligencia artificial.

Las conclusiones fueron presentadas por Javier Fernández, juez nacional de Primera Instancia y director ejecutivo de la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales (AIEJ), junto con Aldo Álvarez.

Desde ADEAA destacaron la convocatoria lograda por la actividad y agradecieron la participación del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de los asistentes. La entidad enmarcó la jornada en el vigésimo aniversario del trabajo conjunto que desarrolla con la AIEJ para promover espacios de capacitación e intercambio entre el sector asegurador y el ámbito judicial.