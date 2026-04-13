La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó sobre un incidente que tuvo lugar en Río Negro, donde un conductor fue encarcelado y actualmente enfrenta serios cargos judiciales por la presentación de un carnet falso. La licencia de conducir constituye un documento fundamental que permite la conducción en todo el territorio argentino, por lo que es imperativo mantenerlo actualizado en cada control de tránsito. Sin embargo, existen ciertos carnets que pueden acarrear multas severas e incluso penas de prisión. Los agentes de tránsito pueden iniciar un proceso penal contra conductores que posean licencias de conducir fraudulentas. No solo deberán abonar una multa de $ 1.700.000, sino que incluso podrían enfrentar prisión. El incidente que motivó esta medida tuvo lugar en la ciudad de Cipoletti, Río Negro, e involucró a un hombre de 55 años, quien fue detenido durante un control del Destacamento Especial Seguridad Vial de Puente 83, en la Ruta Provincial 65. En ese momento, un representante del Ministerio Público Fiscal indicó que esta persona presentó un documento falsificado como licencia de conducir, el cual no había sido emitido por el Municipio. Sus datos no estaban registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A raíz de esta irregularidad, el conductor se enfrenta a una causa por “Falsificación de documentos en general”, conforme al Artículo 292 del capítulo III del Código Penal. En este apartado, se detallan los años de prisión que podría enfrentar: Las infracciones de esta naturaleza conllevan una multa de $ 1.700.000 y la retención preventiva del vehículo —ya sea automóvil o motocicleta— a cargo del personal interviniente, lo que impide que el conductor continúe circulando. De esta forma, cuando un agente de control de tránsito inspecciona una Licencia Nacional de Conducir y detecta la falta de alguno de los elementos de seguridad obligatorios, se constata su falsificación y se inicia inmediatamente el procedimiento correspondiente para imponer las sanciones al conductor que la presentaba. Una licencia de conducir presenta diferentes elementos que permiten verificar su autenticidad. Precisamente, todos los carnets lo poseen cuando son emitidos por agencias de tránsito oficiales. Estos aspectos son: