El Gobierno porteño implementará un nuevo esquema para el ABL que reemplaza el envío físico de facturas por un sistema completamente online. La iniciativa apunta a simplificar el acceso a los comprobantes, agilizar los pagos y acompañar la adopción de herramientas digitales por parte de los vecinos. El objetivo es facilitar el acceso a la información, reducir el uso de papel y mejorar la eficiencia administrativa. Además, se estima que el cambio permitirá un ahorro anual cercano a los $3.900 millones, al eliminar costos de impresión y distribución. El nuevo esquema comenzará a aplicarse en abril, coincidiendo con la cuarta cuota anual del ABL, cuyo vencimiento está previsto para el martes 21. A partir de ese momento, las facturas estarán disponibles únicamente en formato digital. La transición no será brusca: actualmente, más del 50% de los contribuyentes ya utiliza canales digitales para pagar impuestos en la Ciudad. En el caso de patentes, el nivel de adopción alcanza el 66%, mientras que en el ABL llega al 63%. Desde abril, los contribuyentes podrán consultar y pagar el ABL de forma online a través del sitio web de AGIP. Para acceder a la factura será necesario ingresar el número de partida correspondiente. El sistema permitirá visualizar la boleta, descargarla y abonarla en pocos pasos, sin necesidad de esperar la llegada del comprobante en formato físico. Además del portal oficial, los usuarios también podrán pagar el ABL mediante otras alternativas digitales. La boleta se enviará al correo electrónico registrado, lo que facilitará el acceso inmediato a cada vencimiento. Otra opción será el home banking, donde las facturas aparecerán disponibles dentro de la sección de pagos de impuestos, permitiendo cancelar el importe de manera rápida y segura. La eliminación de la boleta en papel no solo busca agilizar los trámites, sino también reducir el impacto ambiental. El menor consumo de papel y la optimización de procesos administrativos forman parte de una estrategia de digitalización que se extenderá progresivamente a otros impuestos porteños. El Gobierno porteño sostiene que el cambio permitirá modernizar la gestión tributaria, adaptándola a los hábitos digitales de los contribuyentes. Quienes todavía prefieran realizar gestiones de manera presencial podrán recibir asesoramiento en las oficinas de AGIP, donde se brindará asistencia para acceder a las boletas digitales. De esta manera, el cambio marca un nuevo paso en la digitalización de trámites en CABA, con el objetivo de simplificar el pago de impuestos y reducir costos operativos tanto para la administración pública como para los contribuyentes.