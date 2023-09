Jubilados, AUH y monotributo: los detalles de los anuncios que prepara Massa para esta tarde

El ministro de Economía Sergio Massa lanzará esta tarde la segunda etapa de las medidas con las que se buscará mejorar la situación de bolsillo, y luego de anunciar la eliminación del Impuesto a las Ganancias para salarios por debajo de los $ 1,77 millones (15 salarios mínimos).

Ahora será el turno de aquellos trabajadores que ya no estaban alcanzados por ese tributo -por lo que esa medida no les aporta demasiado-, además de jubilados, monotributistas y autónomos , además de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH ). En total, se habla de un universo cercano a los ocho millones de personas.

Dentro del paquete al que se espera que esta tarde haga referencia el candidato presidencial de UP desde La Rioja, se anunciarán beneficios directos para jubilados relacionados con la reducción impositiva en la compra de algunos productos, de modo de mejorar su poder adquisitivo.

Una de las variables que se analizó en las últimas horas en este sentido, por ejemplo, es de una considerable reducción del IVA, aunque en este punto hay detalles que todavía quedan por definir, por lo que saldrán a la luz con los anuncios de Massa.

En cuanto a quienes hoy cobran AUH, se espera una mejora en los montos que hoy reciben los sectores de menores recursos , aunque se espera también que se puedan sumar otras variables.

Los monotributistas y autónomos también estarán incluidos en este paquete. Se espera, por ejemplo, la creación de alguna nueva escala del monotributo, de modo de que ante cualquier movimiento ascendente en los ingresos de un contribuyente no deban pasar al régimen de Autónomos, más caro y engorroso.

Además, se subirían los topes de las escalas, una forma de evitar que una mayor facturación represente mayor costo.

"Estamos analizando una serie de medidas vinculadas a las retenciones que se le hacen cuando se le paga y también un puente porque se hace muy largo el paso de monotrtibuto a responsable inscripto", sostuvo el martes pasado Guillermo Michel, titular de Aduanas.