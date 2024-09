Jubilados ANSES: tras vetar la Ley, ¿qué pasará con el bono y aumento en octubre?

Tras una intensa sesión en el Congreso, la Cámara de Diputados rechazó el aumento a los haberes jubilatorios, que ya había vetado previamente el presidente Javier Milei. En este marco, ¿de cuánto será el incremento previsto en octubre y qué pasará con los bonos?

La oposición no logró juntar los votos necesarios para rediscutir la recomposición de las jubilaciones (que implicaba una suba adicional de un 8%), por lo que permanecerá como único índice la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por el Gobierno.

De esta manera, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reveló a cuánto llegará la jubilación mínima y qué pasará con el bono de refuerzo de $ 70.000.

¿Qué dijo Manuel Adorni sobre el bono a jubilados?

En conferencia de prensa, el vocero presidencial sostuvo que "con respecto al bono para los jubilados no hay ninguna definición con cambiar el monto del refuerzo". "El bono es discrecional y nosotros tenemos que ser serios", afirmó.

El vocero explicó que la decisión de conservar el bono para los jubilados se dará "en función de cómo vienen los números fiscales". "Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor", remarcó.

Aumento a jubilados ANSES: cuánto cobrarán en octubre 2024



El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este miércoles el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de agosto, el cual determina los próximos aumentos en las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales de ANSES.

El último dato de inflación fue de un 4,2%, por lo que este será el porcentaje de incremento en octubre.

Es decir que la jubilación mínima pasará de $ 234.540 a un monto aproximado de $ 244.398.

Bono para jubilados ANSES: de cuánto será el monto en octubre



De acuerdo a la información oficial, se estima que en octubre los jubilados y pensionados vuelvan a cobrar el bono de refuerzo de $ 70.000.

A diferencia de los haberes, este monto está congelado desde marzo de 2024, por lo que el poder adquisitivo real de los jubilados cada vez se ve más deteriorado frente al contexto de crisis económica.

Sin embargo, desde Crónica TV anticiparon que el bono de octubre podría recibir un incremento y pasar a ser de $ 90.000 para todos aquellos que perciban la jubilación mínima. Al momento, no hay confirmación oficial de que exista dicho aumento.

¿Qué pasó en Congreso con el aumento a jubilados?



En una extensa sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno, junto con el PRO y otros grupos aliados, logró frenar el aumento de los haberes jubilatorios que previamente fue vetado por el presidente Javier Milei.



La votación concluyó en 153 votos a favor de rediscutir la recomposición de los haberes, 87 negativos y 8 abstenciones. Para que vuelva a tratarse, la oposición debía alcanzar los dos tercios de la Cámara: es decir, 166 votos a favor.



La ley vetada establecía una mejora de los haberes en un 8,1% adicional, por el porcentaje de inflación de enero que no fue reconocida por el Ejecutivo Nacional.

Además, proponía un aumento anual adicional en marzo, de acuerdo a la diferencia que surge entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).