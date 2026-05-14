En junio, quienes cobran bajo el régimen de docentes no universitarios recibirán una suba del 9,86%, mientras que los docentes universitarios nacionales tendrán un ajuste del 6,85%. Ambos porcentajes fueron calculados por la Secretaría de Trabajo y corresponden a la movilidad trimestral que rige estos sistemas previsionales. A diferencia de los jubilados del sistema general de la ANSES, que desde el decreto 274/2024 actualizan sus haberes todos los meses según el IPC, los docentes cobran sus aumentos cuatro veces al año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. Esa demora estructural es uno de los principales puntos de tensión en contextos de inflación sostenida. El ajuste de junio para este régimen se calcula en base al índice Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente), que mide la evolución salarial del sector. Con el aumento del primer trimestre (aplicado en marzo) y el que entra en vigor en junio, el incremento acumulado llega al 15,7% en el primer semestre. El problema es que ese número queda corto frente a la inflación. El IPC acumuló un 9,4% en el primer trimestre, y las estimaciones privadas y públicas proyectan que podría llegar a 17,7% hacia fines de junio. Para agosto, la inflación acumulada del año rondaría el 23%, mientras que los haberes no se moverán hasta el próximo reajuste de septiembre. El sistema alcanza a más de 203.000 prestaciones, con un haber promedio de aproximadamente $ 2,17 millones. Para los jubilados del sistema universitario nacional, el panorama es aún más ajustado. El ajuste acumulado del primer semestre llegará al 11,4%, calculado según el índice Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales), lo que implica una brecha de más de seis puntos respecto de la inflación proyectada. Este régimen es sensiblemente más pequeño: comprende alrededor de 13.500 jubilados y pensionados, con haberes promedio cercanos a los $ 2,42 millones. Lo que agrava el cuadro es que no se trata de un problema nuevo. Durante 2025, las jubilaciones universitarias subieron un 22%, pero la inflación anual fue del 31,5%. Eso equivale a una pérdida real de casi diez puntos porcentuales en un solo año. Las jubilaciones del sistema general siguen un esquema diferente. Desde el decreto 274/2024, sus haberes se actualizan mensualmente en función de la inflación del mes anterior según el INDEC. En mayo, el aumento fue del 3,38%, correspondiente al IPC de marzo. La jubilación mínima se ubica actualmente en $ 393.174, con un haber máximo que supera los $ 2,64 millones. El bono extraordinario, que lleva congelado desde marzo de 2024, suma $ 70.000, lo que deja el ingreso mínimo garantizado en $ 463.174 brutos.