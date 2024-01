Juan Carlos de Pablo anticipó de cuánto sería la inflación de enero: "Pinta por debajo del..."

Tras la inflación de diciembre del 25,5%, primera en la era Milei, el reconocido economista Juan Carlos de Pablo pronosticó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero podría bajar de 5 a 10 puntos porcentuales con respecto al del mes anterior.

El último índice reflejó la aceleración de precios del último mes en el que se cerró el gobierno de Alberto Fernández y se efectuó la llegada al poder de Javier Milei, cuyo ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso una devaluación que se sumó al descongelamiento de precios para impulsar al alza el IPC.

El contexto actual tiene como foco el tratamiento de la ley ómnibus, que la semana pasada tuvo un rotundo cambio luego de que Caputo anunciara el retiro todo el capítulo fiscal.

En diálogo con Radio Rivadavia, de Pablo anticipó que "hay que esperar" y que los números "pintan por debajo del 20%" para enero.

"No me sorprendería que salga un 15%, por todos los datos que tengo", aseguró el economista.

"Hay mucha actividad heterogénea. La fluidez es la caracterización de este momento tan dinámico, pero el presidente le va a encontrar alguna vuelta", explicó.

"El Gobierno asustó de más. Es parte de una estrategia: dice que necesita 18 meses y capaz que después lo soluciona en 6. Pero eso tiene un costo: ahora el Ejecutivo tiene que animar a los empleadores a que hagan cosas", consideró.

A su vez, opinó sobre aquellos que "subieron las listas de precios ‘alegremente'". "Todo bárbaro, pero tenés que vender. Algunos mandaron las listas y después las tuvieron que revisar, por eso la inflación se va a reducir de manera sustancial entre diciembre y enero", puntualizó.

Sin embargo, según los especialistas, diciembre podría haber sido el mes con la inflación más alta de la era Milei: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) considera que este enero ya comenzó el descenso del IPC para 2024.

Las proyecciones de casi 40 consultoras, centros de investigación económica y entidades financieras calculan que este mes cerrará con subas promedio en torno al 25%, mientras que, de forma interanual, el IPC del 2024 será del 213%.

Esto supondría una leve baja del 0,5% respecto a diciembre, pero marcaría el inicio de un sendero a la baja: a partir de febrero, este se profundizaría aún más con una suba de precios total del 18,2%, un 6,8% por debajo de la proyección de enero.

¿Qué opina de la dolarización Juan Carlos de Pablo?

Acerca de la dolarización, propuesta de campaña que se volvió a poner en conversación esta semana por parte de Milei y Caputo "No le doy ni cinco de pelota a eso, no tiene prioridad", opinó el economista.

"El presidente tiene cosas más importantes que eso. Le van a decir que no tiene stock de dólares para compensar el stock de pesos, que está poniendo a los gobernadores en la cuerda floja diciéndoles que no tiene plata. La política económica es la prioridad, lo demás es una discusión. Argentina tiene un régimen bimonetario que funciona", sentenció.

¿Qué opina del DNU y la ley ómnibus Juan Carlos de Pablo?

"Cuando no tenés los votos, hay dos alternativas: escribir un libro que se llame ‘las grandes ideas que tenía pero no me dejaron', o hacer lo que hizo: partir (el DNU) en dos y que le aprueben esa otra parte. El equipo económico debe estar reunido pensando alternativas. No se sabe quién ganó y quién perdió", explicó.