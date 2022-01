José Ignacio De Mendiguren: "No vemos una posibilidad de default con el FMI"

El titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguen sostuvo que no está trabajando bajo un escenario de default con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ex titular de la UIA y ex diputado recibió en medio de la incertidumbre por el pago de un vencimiento de u$s 731 millones al FMI, al vicepresidente del Banco Europeo de Inversión (BEI), Ricardo Mourinho Félix, con quien se negocia el fondeo para los próximos años de los proyectos en la Argentina.

"No veo la posibilidad (de un default)", dijo De Mendiguren ante una consulta de El Cronista. "Creo que la Argentina y el Fondo de una manera u otra van a encontrar una solución . Hoy estamos mejor que cuando contrajimos la deuda. No veo la posibilidad, el Banco no trabaja en ese escenario. Estamos trabajando en la recuperación pospandemia", agregó.

Mourinho Félix, del BEI

A su lado, Mourinho Félix despegó la coyuntura y el financiamiento del BEI de la negociación con el FMI. "Nosotros financiamos proyectos a largo plazo y lo que tenemos en cuenta es la viabilidad del proyecto", agregó.

"El BEI hace su análisis de riesgo y la financiación de proyectos y que se dan los pagos para reembolsar el proyecto. Es una financiación de largo plazo", remarcó. En ese sentido, consideró que la situación macro es parte del análisis del riesgo.

"Lo importante para el BEI es que todas las contrapartes tengan las condiciones macroeconómicas ", indicó Mourinho Félix.

financiamiento para empresas

El Banco Europeo de Inversión otorgó financiamiento por u$s 70 millones a la Argentina que se canalizan a proyectos a través del BICE y ahora se negocia el nuevo fondeo para los próximos años.

El 70% de los créditos que otorga están pensados para la pospandemia. Los ya entregados permitieron financiar a 450 empresas y generar 4000 puestos de trabajo , destacó Mourinho Félix.

"El BEI actuó el año pasado a nivel mundial para el mantenimiento de la actividad económica con más de u$s 40.000 millones de asistencia", indicó De Mendiguren, que también planteó que existe un debate sobre el rol de los bancos de inversión, que deben priorizar la economía real y la actividad.

" Ya estamos trabajando con el BEI para continuar estas líneas y cómo llegar a la pequeña y mediana empresa ", remarcó el "Vasco" De Mendiguren, con ejes como la sostenibilidad social, ambiental y de género. El vicepresidente del Banco Europeo aseguró que América latina es una prioridad para la Unión Europea. El 10% del volúmen de financiamiento del BEI va fuera de Europa.

Mourinho Félix destacó que el financiamiento de los bancos de inversión implica "tener paciencia". "Financiamos hasta el 50%, el sector privado tiene que conseguir el resto de financiamiento , los incentivos son privados, lo mismo con soberanos y subsoberanos, se mira el proyecto concreto".

El financiamiento europeo permite la compra a la UE de bienes de capital, equipamiento y tecnología para los sistemas de digitalización dentro de la empresa.

El encuentro fue realizado en la sede central del banco y contó con la presencia de João Fonseca Santos, asesor del vicepresidente de BEI; Kristin Lang, jefa de la división América Latina y el Caribe, sector público de BEI; Alexandre Staff Varela, jefe de la representación regional para América Latina, Bogotá, Colombia, de BEI; y Luca Pierantoni, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

Por parte de BICE asistieron la vicepresidenta Raquel Kismer y la directora Carla Pitiot. También participó David Tauss, coordinador de proyectos con financiamiento externo bilateral -Europa, medio oriente y américa- de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) de Argentina.