Jorge Macri volvió a apuntar contra los piqueteros: "Van a tener problemas conmigo"

Jorge Macri tiene el desafío de ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que viene siendo gestionada por el PRO hace 16 años, 8 por Mauricio Macri y 8 por Horacio Rodríguez Larreta. Entre amigos suele decir que "parece fácil, pero la vara está alta a pesar de las críticas por los piquetes y más últimamente a la seguridad", pero no lo considera tan sencillo. Y hoy, frente a los rotarios porteños lo reconoció sin vueltas.

"Siento que estoy parado sobre dos gigantes, dos grandes gestiones que son las más valoradas en la historia de la Ciudad, y mi obligación es tomar esa antorcha y llevarla todavía más alta, sabiendo que la historia no empieza cuando uno llega, pero con la conciencia de que hay contextos distintos, porque las ciudades son organismos vivos y también cambia la gente que la habita", dijo para abrir su ponencia en el primer piso del Sheraton Libertador, cuyas mesas (15) preparadas para el almuerzo del Rotary Club porteño estaban repletas.

Reunión del Rotary en el Sheraton Libertador para escuchar a Jorge Macri

Buscó posicionarse sin criticar a sus oponentes, aunque buscando diferenciarse también. De hecho, pidió que los ciudadanos elijan por dirigentes "con capacidad de gestión probada", un argumento que -en primer lugar- lo favorece por sus gestiones al frente de la intendencia de Vicente López, y que además calza para Néstor Grindetti, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, la candidata a presidente.

Dijo que "lo mejor es gestionar con la Nación, la provincia y la Ciudad en manos de una misma coalición", pero "estoy preparado para gobernar en cualquier escenario". Y destacó que "tengo capacidades para conducir la gestión en escenarios complejos".

Macri, como tantos en Juntos por el Cambio, necesita mostrar flexibilidad ante la posibilidad de que Javier Milei gane la presidencial y, sobre todo, no perder votos por derecha representados en la Ciudad por Ramiro Marra, incluso arriesgándose a perder votos por izquierda, representados por Leandro Santoro.

En rigor, en el macrismo porteño, descreen de la posibilidad de que sectores radicales enojados puedan arrastrar a su electorado a votar por el candidato de Unión por la Patria en medio de semejante crisis económica.

Como en otros discursos, Macri dijo que "lo importante que tiene la Ciudad no es el Gobierno, sino el privado", destacando el rol de los emprendedores de las más diversas áreas, desde la cultura al turismo, desde el software a la salud, desde la educación hasta el entretenimiento.

Se lamentó, además, de que muchos gobernadores argentinos crean que "la Ciudad no produce nada, cometiendo el error de no comprender el enorme valor agregado de lo intangible, que es lo que mueve el mundo, además de las industrias que igualmente tenemos aquí".

Macri aseguró que "yo voy a tener problemas con los piqueteros y los piqueteros los van a tener conmigo" y anticipó que presentará un proyecto de ley en la Ciudad para penalizar a las organizaciones sociales que se movilizan con niños.

"No soy una persona que anda buscando conflictos, pero si ante un conflicto uno mira a otro lado, el conflicto termina siendo el sufrimiento de alguien. Nos tenemos que hacer cargo", en lo que sonó como una crítica a Rodríguez Larreta.

Recomendaciones para Patricia Bullrich

Ante una pregunta del público acerca de qué consejo le daría a Patricia Bullrich para relacionarse con su primo Macri, no quiso opinar. "Qué pregunta difícil, sobre todo porque no me parece que el problema que tengamos hoy sea Mauricio. Lo que sí creo que Patricia tiene que hacer es volver a la calle, con la gente, agitando como ya lo hizo las banderas argentinas, mostrar esa sana rebeldía que la trajo hasta acá". "Menos medios y más cercanía", resumió.