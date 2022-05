Javier Milei sorteó su quinto sueldo de diputado: quién ganó y cuánta plata fue este mes

El diputado por Libertad Avanza Javier Milei sorteó ayer su sueldo correspondiente al mes de abril, equivalente en esta oportunidad a $ 366.506,26.

Con casi 2.500.000 de personas registradas, la ganadora del sorteo del sueldo de Milei resultó ser una mujer oriunda de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

"¡Transferencia exitosa! Felicidades Ivana. La plata vuelve a sus creadores originales", anunciaron ayer, pasadas las 20 horas, desde la cuenta de Instagram de La Libertad Avanza, por donde se transmitió en vivo el sorteo.



La ganadora del sorteo se llama Ivana García Moreno y es una mujer que vive en la capital bonaerense.



"Felicitaciones Ivana por ser la ganadora del quinto sorteo de la dieta de Javier Milei. Como todos, a Ivana le servirá mucho para tapar los baches económicos que le genera la altísima inflación argentina", señalaron desde la cuenta oficial del diputado.

Esta es la quinta vez que Milei sortea su sueldo como diputado nacional. La vez anterior la ganadora fue Yanina Gómez, quien ganó $ 357.721 y contó que usará parte del dinero para arreglar su impresora, la que utiliza para trabajar.

Desde Libertad Avanza aclararon que quienes ya se anotaron y no ganaron, no es necesario que vuelvan a inscribirse . Quienes todavía no se han inscripto, pueden hacerlo así:

Completar el registro en https://mipalabra.javiermilei.com/ con sus datos personales, nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, un número de celular y un mail de contacto. Solo podrán participar personas mayores de 18 años. El sistema le otorgará a cada participante un número único e irrepetible. A cada uno de los concursantes se le enviará un correo electrónico (revisar spam o correo no deseado) a modo de confirmación, entre los datos que aparecerán en el correo estará el número que el sistema le ha otorgado como así también los datos vinculados al sorteo al cual se inscribió. En caso de no haber recibido el correo podrá solicitar el reenvío a: concurso@mipalabra.javiermilei.com. El propio programa elegirá de forma aleatoria entre todos los concursantes un ganador. Los datos correspondientes al ganador serán verificados por un escribano público, ante la presencia de testigos. El ganador tendrá diez días corridos para acreditar su identidad para su recibimiento. Habiendo pasado ese período el sorteo volverá a hacerse.

Quiénes pueden participar en el próximo sorteo





Del sorteo del sueldo de Milei puede participar cualquier ciudadano mayor de 18 años sin importar ideología, ni la provincia en la que viva.