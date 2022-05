Javier Milei sortea hoy su sueldo de abril: a qué hora es, cómo participar y cuánta plata se puede ganar este mes

El economista Javier Milei sortea hoy martes 10 de mayo su sueldo de diputado nacional correspondiente a abril. El sorteo se realizará a las 20 horas a través de Mi Palabra y se podrá ver en vivo en la cuenta de Instagram de Milei.

Ya son casi 2.500.000 las personas registradas para participar en el sorteo del sueldo de Milei según se puede ver en el sitio Mi Palabra de Javier Milei. Allí aclaran que una vez registrado, ya se participa del sorteo todos los meses y no es necesario volver a completar el formulario de inscripción.

Sorteo del sueldo de Milei: ¿a qué hora se sortea?





El sorteo del sueldo correspondiente a abril, que supera los $ 300.000 , se realiza hoy martes 10 de mayo a partir de las las 20 horas.



CÓMO ANOTARSE AL SORTEO del sueldo de MILEI

Desde Libertad Avanza aclararon que quienes ya se anotaron y no ganaron, no es necesario que vuelvan a inscribirse . Quienes todavía no se han inscripto, pueden hacerlo así:

Completar el registro en https://mipalabra.javiermilei.com/ con sus datos personales, nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, un número de celular y un mail de contacto. Solo podrán participar personas mayores de 18 años. El sistema le otorgará a cada participante un número único e irrepetible. A cada uno de los concursantes se le enviará un correo electrónico (revisar spam o correo no deseado) a modo de confirmación, entre los datos que aparecerán en el correo estará el número que el sistema le ha otorgado como así también los datos vinculados al sorteo al cual se inscribió. En caso de no haber recibido el correo podrá solicitar el reenvío a: concurso@mipalabra.javiermilei.com. El propio programa elegirá de forma aleatoria entre todos los concursantes un ganador. Los datos correspondientes al ganador serán verificados por un escribano público, ante la presencia de testigos. El ganador tendrá diez días corridos para acreditar su identidad para su recibimiento. Habiendo pasado ese período el sorteo volverá a hacerse.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

Del sorteo del sueldo de Milei puede participar cualquier ciudadano mayor de 18 años sin importar ideología, ni la provincia en la que viva.

CUÁNTO PERDIÓ EL SUELDO DE MILEI EN LOS ÚLTIMOS MESES





El diputado libertario sorteó la totalidad de su dieta en cuatro oportunidades . La variación en el monto concursado se debe principalmente a la cantidad de días computables de aquellos meses. Es por ello que a pesar que diciembre tenga 31 días el monto sorteado fue menor, debido a que Milei asumió oficialmente el 10 de diciembre.

El legislador nacional siempre sorteó su sueldo al mes siguiente. Al no tener el dato de inflación correspondiente al mes de abril para calcular el sueldo de marzo, el ejercicio sobre el efecto inflacionario en la dieta de Milei se simuló bajo la condición hipotética de que este monto se hubiera otorgado el primer día del mes correspondiente .

En primer lugar, si se tiene en cuenta que el acumulado de la inflación desde diciembre de 2021 , que es de 20,5%, de los $ 205.000 que sorteó, la suba generalizada de precios le carcomió $ 42.025 .

, que es de 20,5%, de los que sorteó, la suba generalizada de precios le carcomió . Enero fue el mes en que más dinero se sorteó: $ 369.828 . La inflación acumulada desde aquel mes fue de 16,1%, lo que implicaría $ 59.542,31 menos .

fue el mes en que más dinero se sorteó: . La inflación acumulada desde aquel mes fue de 16,1%, lo que implicaría . En febrero recibió $ 347.157. De aquel monto, con una inflación acumulada de los últimos dos meses de 11,7%, quedarían $ 306.539,63, habiendo perdido $ 40.617,37 .

recibió $ 347.157. De aquel monto, con una inflación acumulada de los últimos dos meses de 11,7%, quedarían habiendo perdido . Por último, si se tuviera en cuenta el sueldo de Milei del mes de marzo , de $ 357.721 , al cabo de todo ese mes quedaría tan solo $ 333.753,70 .