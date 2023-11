Javier Milei: "Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper"

El presidente electo Javier Milei habló este martes acerca de las prioridades que tendrá su gobierno, principalmente durante el primer año de gestión, y los objetivos en un plazo más extenso. Como medida casi inmediata, se refirió a uno de los puntos de los que habló en campaña: el déficit cero .

"Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper", advirtió en relación con la inflación y la situación económica del país. "El ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente. Me voy a meter con la casta. Los delincuentes", remarcó.

Además, confirmó en cuánto tiempo le tomará a su administración el descenso de la inflación, se refirió a la obra pública, la coparticipación, la conversación con el Papa Francisco, y los planes sociales.

"El 2024 va a terminar en equilibrio fiscal"

Milei habló este martes acerca de las prioridades de su gobierno. (Foto: captura).

El libertario dialogó con el periodista Alejandro Fantino en su canal de streaming Neura Media, y repasó sus principales promesas de campaña. En ese sentido, priorizó las definiciones en relación con el plan económico.

Milei, que insistió varias veces en que considera al cargo como "un trabajo", confirmó que ya definió quién será su ministro de Economía y que él lo eligió. "Nosotros nos estamos armando un seleccionado. A mí no me importa de dónde vienen", aseguro. "Estoy confiado en que podemos desactivar las bombas que dejaron", agregó.

En esa línea, indicó que, de no tomar medidas de forma inmediata, la situación inflacionaria empeoraría. "La hiper está plantada ya. En este gobierno se cometieron desmadres monetarios. La inflación va a seguir por 18 o 24 meses, aunque cortes la emisión hoy. La convertibilidad tardó 20 meses, el programa más exitoso de la política argentina", dijo.

"La única forma en la que podés salir es haciendo un ajuste fiscal fundamental. El ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente. Me voy a meter con la casta. Los delincuentes", insistió el libertario. En el mismo sentido, aseguró que quienes cobran planes sociales actualmente, no se les tocará "nada".

Así, definió su idea sobre el rol del Estado para los próximos años. "Vamos por un Estado acotado. Se respeta y se van a honrar los compromisos. Pero voy a hacer un ajuste de shock y poner a la economía en equilibrio fiscal. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal. Eso significa que si no tenés déficit, no generás deuda", expresó.

Milei habló sobre el futuro de la obra pública: "No tenemos plata"

Las primeras definiciones de Milei a horas de haber sido elegido presidente.

Al ser consultado acerca de la obra pública, aseguró que quedará en manos del sector privado. "No tenemos plata. Por lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Si no hay plata, nos vamos al 95% de pobres y 70% de indigentes. El plan más parecido al que nosotros proponemos es la convertibilidad", sostuvo Milei.

"No se negocia el equilibrio fiscal. Ministro que me gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", remarcó.

"El Estado presente es lo que nos está empobreciendo"

Milei se refirió también al porcentaje de votos que obtuvo en las zonas más humildes de las provincias.

"El mensaje de la libertad es un mensaje transversal. El liberalismo fue creado para liberarnos, precisamente, del opresor que hoy llamaríamos Estado. El Estado presente es lo que nos está empobreciendo", expresó acerca de las ideas que profesó durante toda la campaña. "No es la solución, es el problema. La gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas, mientras muchos decían que no se me entendía", dijo.

"Puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos. Nosotros no les vamos a quitar la comida, pero sí les vamos a devolver la libertad", sostuvo, al tiempo que criticó al "asistencialismo" de los gobiernos previos en la Argentina.

En ese sentido, confirmó que no planea hacer modificaciones en la ley de coparticipación.

En relación con las obligaciones que tendrá como presidente y las tareas de la agenda diaria, el libertario dejó definiciones poco tradicionales para la envestidura.

"Miedo no. Lo tomo como un trabajo. Voy a resolverlo como un trabajo. A mí el poder por el poder en sí mismo no me seducen", describió sobre cómo se sentía tras la elección.

"No voy a necesitar el helicóptero. Voy a trabajar en Olivos. Yo soy un workaholic. Me levanto y me siento a trabajar. Si tiene que venir un ministro que venga", indicó sobre su futura rutina. "A mí mucho no me gusta viajar. Durante un tramo de mi vida yo viajaba mucho por trabajo y sufría mucho. Hice experiencias muy valiosas, pero sufría porque lo extrañaba mucho a Conan", recordó en referencia a su mascota, a la que veía, según reveló, por videollamada, con ayuda de su hermana Karina.

La charla con el Papa Francisco

El Papa Francisco habló este martes con Javier Milei.

El presidente electo relató también detalles de la conversación telefónica que mantuvo también este martes, más temprano, con el Papa Francisco, que se contactó con él. "Fue una charla muy linda. Me felicitó por el coraje, me dijo que para gobernar necesitaba coraje y sabiduría", aseguró.

"Le conté sobre nuestro ministerio de Capital humano y se mostró entusiasmado. Le señalé que estábamos dispuestos a recibirlo, que le daríamos todos los honores como jefe de estado y también como jefe espiritual católico. Creo que podría ayudar a pacificar", agregó.