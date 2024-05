Javier Milei no confirmó a Nicolás Posse y anunció que Federico Sturzenegger será ministro

El presidente Javier Milei abordó las versiones sobre la posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien no asistió a la presentación del libro de Milei en el Luna Park, alimentando especulaciones sobre su futuro en el gobierno. Durante la entrevista, Milei afirmó que "todo el gabinete está bajo análisis" y subrayó que "después de la ley bases, se analiza quién sigue y quién no".

En ese contexto, el Presidente anunció que, tras la salida de la Ley Bases, la siguiente etapa de su gobierno tendrá a Federico Sturzenegger, quien hoy oficia como funcionario sin cartera, como ministro, aunque no dio más precisiones.

En una entrevista con La Nación + Milei explicó que la gestión gubernamental se organiza en torno a hitos importantes. "Nuestro primer hito de gestión termina con el desenlace de la Ley bases", señaló el presidente. La aprobación o no de esta ley será determinante para evaluar la continuidad de los miembros del gabinete. "Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tengamos que hacer toda una evaluación de resultados", comentó Milei, sugiriendo que no sólo Nicolás Posse, sino todos los ministros están bajo revisión.

El presidente insistió en que la evaluación abarcará a todos los integrantes del gabinete, mencionando nombres específicos como Guillermo Francos y "Patricia" (Bullrich). "Se revisan todos", enfatizó Milei, destacando la importancia de evaluar el desempeño de cada funcionario una vez que se cumpla el primer hito de su gestión. Esta evaluación permitirá decidir quiénes continúan en sus roles y quiénes serán reemplazados.

Milei comparó esta evaluación con la estrategia de un equipo de fútbol, donde el técnico ajusta la alineación y la táctica dependiendo del rival y las circunstancias. "Culminamos una primera parte de las reformas estructurales; tenemos que ir a la segunda parte", explicó. Esto significa que las decisiones futuras estarán basadas en los resultados obtenidos y en los objetivos que se hayan cumplido o no.

En relación a la posible salida de Posse, Milei no confirmó ni desmintió los rumores, pero reiteró que todos los ministros están sujetos a evaluación. "Lo que no funcionó se cambia, lo que funcionó no", dijo, indicando un enfoque pragmático hacia la gestión del equipo gubernamental. La incertidumbre en torno a Posse se enmarca en una revisión más amplia del gabinete, que Milei considera necesaria para avanzar en las reformas que ha propuesto.