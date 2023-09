Javier Milei reveló quién cerrará el Banco Central si gana las elecciones

Fuente: The Council of Americas

Javier Milei anunció este viernes quién será el titular del Banco Central (BCRA) en caso de que él gane las elecciones presidenciales. Además, confirmó cuál será la primera medida que tomará en su rol.

"Emilio Ocampo va a ser el presidente y lo va a cerrar", aseguró el candidato de La Libertad Avanza en una entrevista radial.

Autónomos y monotributistas: alivio fiscal, planes de pago y un nuevo esquema por ley

Sergio Massa anunció nuevas medidas para autónomos, monotributistas, profesionales y PyMEs: los detalles

Milei brindó una entrevista a El Observador Radio, y sostuvo que luego de los comicios, habrá un "reordenamiento ideológico" en cuanto a la política.

"Soy optimista, porque la sensación que tengo es que, si nosotros llegamos a ganar, hoy Cambiemos está tercero cómodo (en intensión de votos), y eso va a derivar en un rompimiento de Juntos por el Cambio. También es cierto que si el kirchnerismo pierde contra una fuerza nueva también se va a destruir", vaticinó.

Quién es Emilio Ocampo, la persona que cerrará el BCRA si Milei gana las elecciones

Emilio Ocampo, el economista elegido de Javier Milei en caso de ganar. (Foto: archivo).

Ocampo es el economista que prepara su plan para dolarizar en caso de ganar el 22 de octubre. Es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Estados Unidos.

De 1990 a 2004, se dedicó a la banca de inversión en ciudades como Nueva York y Londres. En relación con la labor que tendría en su eventual gobierno, Milei explicó que "hay que desarmar las Leliqs y desarmar la base monetaria, que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base monetaria demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos hacés".



"Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. VLLC!", había expresado Ocampo en sus redes sociales en agosto.



En relación con su visión sobre la dolarización, sostiene que para avanzar con esa medida es necesario eliminar la inflación "y estabilizar rápidamente las variables económicas, en un plazo que no supere 'abril o mayo de 2025'".



La pelea menos pensada: JxC le disputa el voto de los Rappi a Javier Milei

Elecciones en Mendoza: qué se elige y quiénes son los candidatos

La relación de Milei con Macri: "Lo escucharía"

En la misma charla, Milei volvió a hacerle un guiño al expresidente Mauricio Mauricio Macri, al que calificó como "alguien valioso como para escuchar" y anticipó otro escenario hipotético.

La relación de Javier Milei y Mauricio Macri.

"Él conmigo ha sido muy generoso, me ha ayudado en términos de consejos, recomendaciones. Si me sugiriera personas, toda la gente que pueda sumar, lo escucharía", dijo el economista.

"¿Por qué no?, si él ya estuvo ahí. Uno no debería desaprovechar estas experiencias", agregó al justificar su respuesta.