Un asesor de Milei reveló detalles del programa económico: "Ni Plan Bonex ni hiperinflación"

Javier Milei llevó a la dolarización como su principal propuesta de campaña . Ambiciosa, dado que según su programa eso implicaría el cierre del Banco Central, una institución que se encuentra ausente en menos de diez países del mundo -y ninguna con las dimensiones y características de la Argentina.

Esto llevó que, ante el aumento de posibilidades de que el economista libertario pueda asumir la presidencia de la Nación el próximo 10 de diciembre, el programa de La Libertad Avanza haya sido revisado con mayor detenimiento que el de sus competidores electorales.

La principal pregunta que se hace en las últimas semanas versa en si están los dólares suficientes como para poder realizar el rescate del circulante de pesos y así efectuar la misma dolarización. Milei plantea que tiene cinco programas, los cinco son de distinta naturaleza y, en particular, al diputado nacional le convence más formulado por el economista Emilio Ocampo.

El especialista, que desde hace meses que se codea con los principales candidatos del espacio, explica que su plan consta de la creación de un fideicomiso, que emitirá deuda de corto plazo al mercado internacional, que estará garantizada por las carteras de títulos públicos del BCRA, el FGS de ANSES, la participación en YPF y cualquier otro activo o flujo monetizable.

Javier Milei analiza cinco propuestas de dolarización.

Uno de los principales asesores de Milei en esa materia, Carlos Rodríguez, afirmó días atrás que esa ingeniería financiera, al día de hoy, "no se puede hacer, ni Massa, ni nadie; el ajuste viene primero" . En primer lugar, remarca que se precisa un ajuste fiscal y regulatorio que permite un upside de los activos de deuda argentinos.

Las diferencias entre los principales referentes de Milei funcionan como un componente más que causa incertidumbre entre los principales agentes económicos y financieros. De por sí, resulta dificultoso predecir en qué nivel se encontrarán los principales indicadores macroeconómicos hacia el cambio de mando presidencial.

Darío Epstein y su charla con inversores sobre la dolarización

Con la finalidad de responder dudas ante inversores, Darío Epstein, otro de los integrantes del equipo de asesores económicos de Milei, fue invitado a disertar hoy a un ciclo de teleconferencias organizado por la firma de fondos de inversión MegaQM, en donde explicó las ideas de un eventual gobierno de La Libertad Avanza.

El director de Research for Traders, Darío Epstein.

Allí señaló una idea similar a la expresada por Rodríguez, afirmando que el principal punto del programa de Milei se centra en bajar el gasto público, y rechazó la idea de un Plan Bonex.

Asesor de Milei: "Ni Plan Bonex ni hiperinflación"

"Mucha gente habla de un plan Bonex o de una probable hiperinflación, pero nosotros no queremos que pase eso porque con el Bonex afectamos al pequeño ahorrista y al ahorro en general, y la hiperinflación es la forma de ajuste más perversa porque afecta a la gente con menos recursos" , marcó.

Sobre este último punto, agregó: "Cuando muchos dicen que es mejor que la hiper se produzca en el gobierno actual, no estoy de acuerdo. Es mejor que no le pase a nadie. Hay que pensar en el país y no egoísticamente [sic]".

En particular, destacó que la clave sobre la cual proceder en las primeras horas de un eventual gobierno será trabajar con las Leliq.

El plan para dolarizar: atacar las Leliq y ajuste del gasto

"Si se limpian las Leliq es mucho más fácil pensar en ordenar, primero el comercio exterior y segundo el cepo, que son restricciones a la actividad. Para llegar a ese orden, el país necesita orden en todo lo que fue emisión descontrolada y todo lo que es emisión reprimida que está contenida en las Leliq" , sostuvo.

Respecto del tipo de cambio, Epstein no entró en detalles, pero señaló que tiene que ser "lógico" y no "retrasado a propósito", a fin de que "desaparezca el incentivo de importar o de no exportar, o muchas picardías que se hacen como sobrefacturar las importaciones".

Javier Milei, Darío Epstein, Diana Mondino y Sandra Pettovello.

El director de Research For Traders fue enfático en que lo prioritario para un eventual gobierno libertario es bajar el gasto en general y fiscal en particular. Esto constituiría un "primer ancla", al no tener "credibilidad ni reservas".



"Urge llevar el déficit a cero y si podemos tener superávit mejor. De entrada, hay que focalizarse con una reforma del Estado y una reducción del gasto porque sino se complica el camino más adelante", manifestó el asesor económico de Milei a los inversores allí presentes.





En ese sentido, puntualizó dos principales vías para asegurar una reducción significativa del gasto, y dejar atrás lo estimado en el Presupuesto 2024 que envió Massa al Congreso, con un déficit de 0,9% del PBI (en términos primarios).