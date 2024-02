El plan de Mauricio Macri para diseñar un PRO "bien oficialista" bajo su liderazgo

El macrismo ortodoxo no recuerda otro regreso de vacaciones de Mauricio Macri que haya generado tantas expectativas. Por lo menos, no desde su salida del poder, allá por diciembre del 2019. Tras esa derrota, el expresidente tuvo una vida política poco agitada.

Desde que volvió de Cumelén, no para de recibir llamados y pedidos de reuniones, que va organizando bajo una agenda que tienen a su cargo al exsecretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el extitular del PRO, Humberto Schiavoni.

Ayer por la mañana, por ejemplo, arrancó desayunando con Jorge Macri, su primo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue un encuentro largo, donde entre otras cuestiones, el expresidente le planteó su visión de estructura partidaria.

Mauricio, como titular del PRO nacional, Jorge, al frente del PRO porteño y Cristian Ritondo del PRO bonaerense. En ese triángulo, saben todos, se van a definir las listas que pueden definir las elecciones del 2025 y las del 2027.

El jefe de Gobierno tenía la expectativa de que la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, se haga cargo de la presidencia del PRO de la provincia de Buenos Aires, un cargo que tuvo el primo de Macri hasta que asumió en CABA y que ahora está en manos de la senadora provincial Daniela Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

La particularidad es que Reich tiene dos años de mandato más, pero la intención de Mauricio es que renuncien y habiliten una nueva conducción con Ritondo como presidente.

Para ordenar la tropa, después de ese desayuno se amplió la reunión con la presencia de Ritondo, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, la ya nombrada Martínez, más el actual jefe de Gabinete de Jorge Macri, Néstor Grindetti, y el diputado Diego Santilli.





¿Habrá acuerdo entre Jorge Macri y Larreta en CABA?

El cronograma del PRO porteño está un poco más en línea con el nacional, donde las listas tienen que ser presentadas el 19 de marzo y si solo se presentó una, no necesita muchos más trámites para proclamarse.

En CABA ya hay un acuerdo básico para que el nuevo presidente sea Jorge Macri, dejando atrás la conducción larretista y las elecciones serían en junio. Eventualmente esa fecha se pueda adelantar, aunque todavía no está resuelto el reparto de posiciones con la gente de Horacio Rodríguez Larreta.

El exjefe de Gobierno, en principio, no estaría adentro del PRO nacional ni integraría a sus dirigentes. " Creo que le sacamos un problema de encima, después de todo lo que dijo Javier Milei sobre él, no tiene ganas de ser parte, pero tampoco se va a ir a hacer otro partido, no le veo el sentido ", opina una fuente macrista. Es algo que está por verse.

Ordenada esa tríada, de lo que se trata es de acordar una vicepresidenta 1º, que por estatuto tiene que ser mujer. Las posibilidades son varias. La cantada es la actual diputada María Eugenia Vidal. Su nombre cobra fuerza porque sería la encargada de viajar por todo el país para negociar las próximas listas y organizar el sistema de alianzas. Parece claro que Mauricio no será el encargado de esa tarea, que demanda viajes continuos y una contención a los dirigentes del interior en distritos con pocos votos.

Pero también suena fuerte la presidenta del PRO de San Luis, Gabriela González Riollo, exsenadora nacional y hoy parte de la coalición que gobierna la provincia puntana. En rigor, es la propuesta de los partidos del PRO del interior, que se reunieron en enero, acordaron como posición única respaldar la presidencia del PRO para Macri y ser parte de las decisiones del partido, siempre criticado por una visión "porteñocéntrica" de la política. Por último, se habla de la intendenta Martínez, aunque ya habría desistido de esa posición en la reunión que se hizo ayer por la mañana.

Jorge Macri, Soledad Martínez y Mauricio Macri, con vecinas de Vicente López





¿Es posible la fusión entre el PRO y LLA?

Mientras todo esto sucede, otro asunto que desvela en el PRO es la "fusión" con LLA. "No hay tal cosa como un partido que tenga ese nombre, La Libertad Avanza. Es un nombre de fantasía que no tiene autoridades. Existen distintos partidos, pero ninguno es de Milei. Son otros sellos que ayudaron en la conformación de una estructura para que Javier pueda presentarse, pero ¿con quién hay que hablar?", explican.

Podría realizarse un acuerdo parlamentario, pero Ritondo le puso frío si eso significa un interbloque. "Ayudar, todo lo que se requiera, pero integración, no", dicen en el bloque de Diputados. O un acuerdo de gestión. "Ayudar con todo y con todos si es que se dejan ayudar", suele repetir Macri. ¿Hasta dónde? "Hasta donde quieran que los ayudemos", concluye.

Pero el Gobierno recién empieza y tiene prioridades muy concretas. De lo único que se puede estar seguro es que el núcleo triangular del PRO será " bien oficialista", dicen cerca de Macri, posicionado en la defensa de la política de shock que está implementando Milei.

- ¿Y con Patricia Bullrich qué piensan hacer?, quiso saber El Cronista en diálogo con uno de los armadores político de Macri.