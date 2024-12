En medio de la pulseada con Javier Milei, Villarruel ratificó su alineamiento: "Aquí me quedaré..."

En un contexto de guerra declarada entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, la presidenta del senado descartó que esté participando de un armado político ajeno a La Libertad Avanza y habló sobre la interna. ¿Qué dijo Villarruel? ¿Sigue con Milei?

" No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi", indicó la vicepresidente a través de un extenso tweet de la plataforma X.

Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre.

Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían;... — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 15, 2024

En este sentido, la vicepresidente aseguró que recuerda "como si fuera ayer" cuando asumieron como diputados con su compañero de fórmula.

"Éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante", indicó Villarruel.

La vicepresidenta con largos vínculos castrenses denostó los "comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la presentación de su persona".

"Quiero expresar que hoy no hay lugar para la "moderación"", remarcó.

Las declaraciones de Milei en Italia

El presidente Javier Milei retornará durante la madrugada del lunes a la Argentina tras su fugaz paso por Italia, en plena tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel abierta por la expulsión de Edgardo Kueider de la Cámara de Senadores.

Desde Roma, el mandatario aseguró que la sesión que terminó con la remoción del legislador peronista fue "inválida" y apuntó contra la que fue su compañera de fórmula, a la que acusó de violentar la división de poderes.

"En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina", sostuvo al respecto.

En la misma línea, agregó: "Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera".

"Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunica que voy a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel así que también fue notificada la secretaria", insistió.

El pasado viernes, un sector del Gobierno optó por filtrar los chats que evidenciaban que la titular del Senado había sido notificada del viaje al exterior que emprendería el mandatario , algo que generó ruido incluso al interior del Poder Ejecutivo por el mecanismo utilizado de exponer conversaciones privadas.

Desde el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, atribuían el "error" a la secretaria de Villarruel, Guadalupe Jones, quien no la notificó de la salida del jefe de Estado.

También apuntaban contra el equipo que rodea a la Vicepresidenta por no alertarla en plena sesión. Por su parte, Villarruel contrapuso a través de su cuenta de Instagram que ella firmó el acta ante el escribano presidencial a las 19:00 del jueves, lo que se traduce en una vacancia de poder desde la salida del Presidente a las 12:00.

"Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente, y eso se hace informándomelo el escribano de Presidencia. Firmé el acta dando el conforme a las 19:00", sentenció tras los idas y vueltas entre Casa Rosada y el Congreso.

Una alta fuente aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que "no existe ningún acto administrativo", y que la asunción es automática a la salida del país del mandatario.

"Incluso si da una orden verbal, ese decreto es válido", raficaron.

Asimismo, durante su exposición en el festival Atreju 2024, Milei enumeró su decálogo de acción política, y entre los puntos expuestos destacó que los funcionarios que prioricen "agendas propias" y no acaten la línea del partido serán expulsados. "En nuestro gobierno somos implacables".