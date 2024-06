Milei busca convertir a Argentina en un polo de IA: qué regulaciones se discuten

Además de ser un ávido usuario de contenido generado por Inteligencia Artificial (IA), el presidente Javier Milei aseguró que busca convertir a la Argentina en "el cuarto centro de inteligencia artificial del mundo" con regulaciones mínimas para tentar a las grandes tecnológicas en contraposición con la fuerte legislación europea.

Paralelamente, las grandes compañías tecnológicas y los legisladores en Argentina discuten cómo regular efectivamente el área.

Según aseguró al Financial Times, el jefe del Consejo de Asesores Económicos del gobierno, Demian Reidel, Milei busca favorecer a las empresas norteamericanas que hoy en día se encuentran a las puertas de un salto tecnológico.

Reidel fue quien organizó las reuniones de Milei con OpenAI, Google, Apple y Meta en mayo y aseguró que invertir en Argentina proporcionaría a las empresas "un seguro" contra el aumento de los riesgos regulatorios en Estados Unidos y Europa.

"Argentina tiene un presidente que está realmente presentando las ideas de libertad, baja regulación, libre empresa, y ha capturado la imaginación del mundo tecnológico", afirmó y agregó "todas las estrellas se han alineado para que quizás seamos el cuarto centro de IA del mundo".

Paralelamente en Argentina se creó este mes el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA). La iniciativa es impulsada por el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT) y el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción (Forocytp) junto a otras 50 entidades que forman parte de Vinculación Tecnológica Argentina (VinTecAr) que engloba a varias universidades nacionales y otras organizaciones.

Allí las organizaciones públicas estipularon las visiones contradictorias y las sugerencias en cuanto a la regulación de la tecnología.

De hecho, el propio ídolo de Milei y paladín de la libertad Elon Musk advirtió el año pasado sobre la peligrosidad de la IA. "La inteligencia artificial es más peligrosa que un mal diseño de la producción de aeronaves o una mala producción de automóviles".

En este sentido, el símbolo de libre mercado aseguró que debe existir "algún tipo de autoridad reguladora, o algo así, que supervise el desarrollo de la IA y asegure que se opere dentro del interés público".



De todos modos, el sudafricano rescató las ventajas que conlleva esta rama de la informática: "Creo que el escenario positivo probable supera al escenario negativo". De todos modos, no ahondó sobre el tema ni dio más estimaciones.

Paralelamente, los propios directivos de OpenAI, Google y otras compañías, advirtieron que los sistemas de IA del futuro podrían ser "tan mortíferos como las pandemias y las armas nucleares".

Por otro lado, tanto Microsoft como su presidente Bill Gates opinaron que las inteligencias artificiales no representan un riesgo para la humanidad, sino un beneficio. Sin embargo, IBM analiza sustituir 7.800 empleos por Inteligencia Artificial (30% de los puestos podrían ser sustituidos por IA en cinco años).

Qué se discute sobre IA en el Congreso Nacional

El problema laboral, en conjunto con otros desafíos que enfrenta la Argentina en este crecimiento tecnológico preocupa a varios diputados nacionales. Esta semana, el diputado nacional del PRO Martín Yeza organizó un encuentro llamado "Cumbre Regional de Parlamentarios: Inteligencia artificial y la agenda latinoamericana".

El encuentro tuvo lugar el jueves y viernes en el Anexo de la Cámara de Diputados y participaron del mismo legisladores e importantes ejecutivos de empresas como ONG Bitcoin Argentina, Telefónica, Microsoft, entre otras.

Una de las preocupaciones principales del evento fue la lentitud de las regulaciones estatales en comparación con el crecimiento acelerado de la tecnología.

La senadora mexicana Alejandra Lagunes Soto Ruiz remarcó los "retos" que enfrentará el sur global para poder llevar correctamente la transformación que se dará en el mundo.

En este sentido, la senadora indicó que en su país la economía está sustentada en las Pymes que generan el 72% de los empleos, no muy distinto a la Argentina. "Hay un reto de viabilidad, de competencia y competitividad", resumió.

Por su parte, la ejecutiva de Mujeres en Bitcoin, Daiana Gómez Benegas, advirtió que las regulaciones pueden ser "una barrera para el desarrollo tecnológico del emprendedor", pero la mismo tiempo "no puede haber gigantes en todas las herramientas sin responsabilidad en su uso".

"La no regulación para el desarrollo con la IA tiene un impacto en la reproducción de sesgos y asimetrías. No pueden aplicarse los mismos paradigmas que posibilitaron el desarrollo de internet. Pero, necesitamos libertad para explorar e investigar, no se puede encorsetar la tecnología", expresó.

También estuvo presente durante el evento la directora de asuntos gubernamentales, corporativos y legales de Microsoft para Argentina y Uruguay, Marina Bericua . La directiva aseguró que debe haber un "trabajo colectivo" entre el sector productivo, la academia y los gobiernos para abarcar la complejidad de la IA.

"En este momento transformacional creemos que una buena regulación puede generar adopción. Es disruptivo de como se ha pensado la regulación e innovación históricamente", indicó.

A pesar de esto, durante la tarde también se habló mucho de "autorregulación" de las compañías que trabajan con dicha tecnología, un concepto que no sería ajeno al discurso del presidente.

En este sentido, también es una preocupación grande de los ejecutivos de las grandes tecnológicas que la legislación latinoamericana quede "obsoleta" al poco tiempo de ser aplicada y las diferencias comparativas con Europa.



Sin embargo, desde INARIA llamaron a crear un marco normativo que vele por "un uso ético de la herramienta y de la información de la cual se nutre para su entrenamiento". Esto sería fundamental para "evitar sesgos de discriminación e injusticias humanas que se pueden cometer en la transmisión del lenguaje".