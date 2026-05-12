Instagram comenzó a probar una nueva herramienta enfocada en identificar cuentas que publican contenido generado o editado con inteligencia artificial, una medida que busca aumentar la transparencia dentro de la plataforma frente al crecimiento de imágenes y videos creados con IA. La red social de Meta incorporará etiquetas especiales para que los usuarios puedan indicar de manera voluntaria que su perfil comparte contenido producido o modificado con herramientas de inteligencia artificial. La nueva función permitirá que determinados perfiles añadan una identificación visible llamada “Creador de IA”, que aparecerá debajo del nombre de usuario y también junto a publicaciones y Reels. Al pulsar sobre la etiqueta, Instagram mostrará una aclaración indicando que la cuenta publica contenido generado o editado mediante inteligencia artificial. La herramienta complementa las actuales etiquetas “Hecho con IA”, que ya se utilizan para identificar imágenes o videos específicos creados o alterados digitalmente. Meta explicó que el objetivo es mejorar la transparencia sobre el origen del contenido que circula en la plataforma y ayudar a los usuarios a distinguir publicaciones creadas con apoyo de inteligencia artificial. La nueva etiqueta será opcional y cada usuario podrá decidir si desea incorporarla a su cuenta. Para hacerlo, Instagram añadirá un botón de “Añadir etiqueta” dentro de la configuración del perfil. Desde allí, los creadores podrán activar la identificación para que aparezca automáticamente en sus publicaciones. Por ahora, la función se encuentra en fase de prueba y todavía no está disponible para todos los usuarios a nivel global. La compañía también avanzó en otras herramientas basadas en inteligencia artificial para reforzar la seguridad dentro de sus plataformas. Meta confirmó que desde hace un año utiliza sistemas de IA capaces de identificar cuentas pertenecientes a adolescentes, incluso cuando los usuarios indican una edad mayor a la real. Cuando el sistema detecta perfiles de personas de entre 13 y 17 años, aplica automáticamente configuraciones especiales de protección vinculadas a las llamadas “Cuentas para Adolescentes”. Tras implementarse inicialmente en países como Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido, Meta decidió expandir estas funciones a nuevos mercados. La compañía confirmó que las herramientas de detección basadas en IA llegarán a los 27 países de la Unión Europea y también estarán disponibles en Brasil. Además, la empresa liderada por Mark Zuckerberg planea extender parte de esta tecnología a Facebook en los próximos meses.