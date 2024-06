El Gobierno hizo un histórico recorte a 200 obras sociales y cinco perdieron más $ 100 millones

En el marco del plan de recorte del gasto público, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) implementó diferentes medidas a los fines de auditar la calidad del gasto orientado a las casi 200 obras sociales que reciben subsidios por parte de la administración pública nacional, en particular a aquellas con menor cantidad de afiliados y que funcionan, presuntamente, como "sellos de goma".

Funcionarios del ámbito de Salud marcan que "hay algunas Obras Sociales que se notan que no querían crecer en cantidad de afiliados para cobrar el subsidio diferencial" . La referencia aplica particularmente al Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que hasta el fin de abril asignada más fondos a las Obras Sociales con menos de 5000 afiliados para equilibrar las condiciones con las más grandes.

A través de un Decreto publicado el mes pasado en el Boletín Oficial, se modificaron los montos a dar para cada tipo de empresa de salud. "A partir de ahora no habrá privilegios para ninguna Obra Social por cantidad de afiliados y el subsidio quedará directamente en cabeza del propio usuario" , informaron desde la Superintendencia de Servicios de Salud. Además, pasará de ser de un 80% de la recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones [3%] a un 100%".

Los cambios implementados para regir desde el mes de mayo tuvieron una contraparte de ahorro de $ 3.481.169.537,22. Esta cifra se deduce de datos a los cuales tuvo acceso El Cronista sobre la comparación de los montos originales del SUMA y los del último mes.

El Gobierno estableció recortes en subsidios para obras sociales con baja cantidad de afiliados

"Lo que sucedía era que una enorme cantidad de Obras Sociales elegían no crecer ni ofrecer mejores prestaciones para no perder subsidios millonarios que recibían, únicamente, por no superar los 5000 afiliados. Era un premio a la ineficiencia. Eso no solo era un curro, sino que también generaba una injusticia con el resto de las obras sociales que sí superaban ese número a partir de competir libremente en el mercado", marcaron.

El ranking de las Obras Sociales con recortes millonarios de subsidios

Las cifras indican pérdidas cuantiosas para varias de estas entidades. La más perjudicada resultó la Obra Social de Modelos Argentinos (OSMA), que contabilizó pérdidas por $ 124.695.532,91. Actualmente cuenta con 4420 afiliados: si el SUMA se hubiera mantenido bajo los anteriores parámetros, el OSMA habría recibido $ 29.270 por afiliado ($129.376.104,50 en total); ahora será $ 1058 por cabeza ($4.680.571,59) .

Segunda en el ránking está la Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA), que recibió $ 4.691.161,12 en el último mes con un total de 4430 afiliados. Esto quiere decir que recibió $ 115.263.531,33 menos que el mes pasado.

El tercero en el ránking de obras sociales con mayores pérdidas es la del Personal de Dirección de la Industria Maderera (OSPDIM), que tiene 3997 afiliados y tuvo unas pérdidas de $ 115.045.669,51

Le sigue la Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSPDIC), que con 3642 afiliados perdió el último mes transferencias por $ 99.537.881,42. En tanto, la Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE) finalizó mayo con pérdidas por $ 97.089.343,60; teniendo 4243 afiliados.

En la comparativa, el cambio de cálculo para disponer fondos a través del Subsidio de Mitigación de Asimetrías perjudicó en menor medida a las compañías con mayor cantidad de afiliados. Uno de los casos es el de la Obra Social de Petroleros Privados, que tiene 66.059 afiliados: antes de la modificación del SUMA recibía $ 71.086.827,24 millones y en el último mes solo contabilizó una pérdida de envíos por $ 1.133.460,98.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo del exdirector de OSDE Gabriel Oriolo, también está haciendo entre dos o tres auditorías semanales a las diferentes obras sociales que tienen sospecha de ser "sellos de goma" o que, cuanto menos, tienen irregularidades manifiestas.