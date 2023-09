Importaciones en la mira: la millonaria suma en dólares que precisa el campo para la cosecha gruesa

Con la lluvia garantizada, los productores agropecuarios prometen aumentar 70% la producción para ingresar cerca de u$s 34.000 millones en la próxima campaña, pero concentran su atención en los dólares necesarios para satisfacer la demanda de fertilizantes, que cayó 21% en los primeros 8 meses del año.

En ese sentido, fuentes de distintas entidades rurales aseguraron que tras mostrarse "planchadas" en el primer semestre del año, la importación de fertilizantes repuntó en los últimos dos meses; sin embargo, advierten que se requiere destinar cerca de u$s 200 millones hasta diciembre para afrontar la desafiante campaña gruesa.

En línea, desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicaron que durante el primer semestre la compra de fertilizantes al exterior disminuyó un 33% en relación con el mismo período del año anterior; un dato relevante ya que a nivel nacional sólo se produce el 50% de la urea que se consume.

Además, los cambios en materia normativa, como la incorporación de este insumo al Impuesto PAÍS (7,5%), junto a la devaluación pre y pos PASO generaron retención por parte de los distribuidores y brecha entre los precios locales con respecto a los precios internacionales .

Por eso, mientras los precios mundiales mostraron una tendencia bajista durante el último año, en Argentina nunca terminó de reflejarse esta situación.

Insumo clave

"Lo que más preocupa actualmente es la disponibilidad de fertilizantes para lo que será la siembra de maíz de los próximos meses ", explicaron desde la entidad rosarina. Según los analistas, la falta de este insumo podría hacer caer los rindes potenciales del cereal entre 10 a 15 qq/ha.

De cara a la cosecha récord de 2022, en los primeros 8 meses de 2021, la Argentina había ingresado 2.6 millones de toneladas entre combinados, fosfatados, nitrogenados y potásicos mientras que este año se importó 1 millón de toneladas menos.

Sin embargo, desde la Bolsa porteña, aseguran que en los últimos dos meses, la importación "repuntó" . En dólares, en 2021, la Argentina invirtió u$s 1548 millones y en 2022 u$s 1812 millones , mientras que entre enero y julio de este año la erogación representó tan sólo u$s 531 millones.

En dólares, la demanda de dólares en fertilizantes

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Con estos números, se desprende que la actividad demandará cerca de u$s 200 millones por mes, entre agosto y diciembre, sólo para equiparar el nivel de importación de 2021 y cumplir con las necesidades del sector. El número puede ser menor según la oferta disponible, el stock acumulado, la variación de precios y, fundamentalmente, la demanda.

En ese sentido, desde la BCR indicaron que tras dificultades para acceder a SIRAs y al MULC, "estamos 430.000 toneladas abajo en el acumulado del año pasado en importaciones de fertilizantes y con precios más bajos", ya que en 2022 el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, aceleró los precios.

"Importar fertilizantes no es ´perder divisas´ de ninguna manera, ya que la agroindustria es responsable de más del 60% de las exportaciones nacionales", analizaron.

Importación y sustitución

Desde el Gobierno aseguran que los dólares para satisfacer el ingreso de fertilizantes para la próxima campaña están garantizados, sin embargo, en el contexto de fuerte restricción externa y volatilidad de precios en dólares, ponen la mira en nuevas iniciativas que buscan aumentar la producción nacional.

"Hemos tenido períodos de estrés de no tener la mayor disponibilidad, pero no han habido faltantes tanto de fitosanitarios como de fertilizantes", dijo Juan José Bahillo, titular de Agricultura, y aseguró que se va a "perfeccionar" esta semana, en diálogo con La Red Rural (AM 910).

En este sentido, como parte de las medidas para reactivar la economía, la cartera de Agricultura destinó u$s 30 millones para el Programa Siembra Trigo y Maíz que abastecerá con 5 toneladas de urea a productores que hayan sembrado hasta 150 hectáreas de trigo en la campaña 2022/23 y que hayan estado o estén aún en Emergencia Agropecuaria.

Además, con el objetivo puesto en el autoabastecimiento, este fin de semana, el secretario Bahillo, se reunió con su par de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Rural y Riego del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Abastecimiento de Brasil, Cléber Oliveira Soares, para abordar la situación regional en materia de fertilizantes.

La mayor producción de fertilizantes que consumen los países integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) es de fertilizantes fosforados , que son fabricados en Brasil, pero con una gran proporción de materia prima importada.

La mayor producción con materias primas propias corresponde a los fertilizantes nitrogenados, fundamentalmente los producidos en Argentina y Chile , mientras que la menor corresponde a los potásicos, que son fabricados por Brasil con una gran proporción de materia proveniente de Sergipe.