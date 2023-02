Designación clave: de secretario de Mauricio Macri, a jefe de campaña de María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal acaba de incorporar como jefe de campaña a Darío Nieto, secretario personal de Macri y actual legislador, que se inició en las juventudes del PRO y se formó al lado de Marcos Peña.

El de María Eugenia Vidal es un extraño caso político. Durante dos años recorrió la provincia de Buenos Aires para posicionarse como candidata a gobernadora, convencida de que no podía ganar.

Era el único método que tenía el PRO por entonces para alcanzar un objetivo: arrastrar votos para la candidatura presidencial de Mauricio Macri en el principal distrito del país. Actualmente hay ocho candidatos a gobernador en el PRO para la Provincia, pero en el 2013 nadie creía que la hazaña sería posible.

Vidal se levantaba a las 6 de la mañana y se dirigía con su equipo mínimo hacia algún distrito del conurbano o el interior para visitar vecinos o hacer reuniones con 10 o 20 militantes, los pocos que adherían al PRO por entonces en la Provincia. Seguía, a rajatabla, el modelo de campaña diseñado por Marcos Peña y Jaime Durán Barba.

Mientras tanto, seguía como vicejefa de Gobierno de Macri, quien la elogiaba por su método y constancia. El mismo la había elegido para que lo acompañe en la fórmula.

"Es la mejor ministra que tengo", se ufanaba Macri, lo que encendía los celos de sus colegas en el gabinete porteño. Cuando ganó, Vidal pasó directamente a revistar en la mesa que se conformó en el PRO: Macri, Peña, Rodríguez Larreta y Vidal, un lugar privilegiado en ese partido que empezaba a demostrar capacidad para acceder al poder.

Por eso Macri se decepcionó cuando Vidal, en el 2019, analizó la posibilidad de ser candidata a presidenta en lugar del ex presidente. Era el Plan V, al que se había adherido gran cantidad de empresarios, viendo que la gobernadora no tenía desgastada su figura como sí sucedía con Macri. La historia se conoce. Ella finalmente rechazó el Plan V y no desdobló las elecciones (para lo que necesitaba que el bloque del Frente Renovador la respalde en el Congreso bonaerense). "Mariu" terminó haciendo la campaña para la reelección a desgano, incluso con un marketing distinto al que usó Macri.

A Mariú, como le dicen en el PRO, le costó recuperarse de esa derrota. Abandonó el distrito bonaerense y se dedicó a recomponer su vida familiar, que se había quebrado apenas accedió a la gobernación.

Se instaló en la Capital y acordó con Rodríguez Larreta encabezar la lista de diputados nacionales en las legislativas del 2021, que ganó, aunque por una diferencia notoriamente más baja que la que obtuvo la coalición en el 2017. El electorado porteño no aceptó que "la Leona" volviera a cambiar de distrito, ni que haya estado durante toda la pandemia demasiado callada.

Luego de una charla con Macri, se puso a recorrer las 24 provincias de la Argentina con determinación. En el interior, Vidal empezó a promocionarse como una dirigente capaz de batallar contra las mafias, tal como se había posicionado en la Provincia. Con un alto nivel de conocimiento, la ex gobernadora todavía no se midió la intención de voto.

El ex presidente recomendó a muchos amigos que respaldaran su candidatura y, con el paso de los meses, viendo que su nombre crecía, la designó como otra de sus postulantes favoritos. En cada entrevista Macri se encargó de incluirla en la lista de presidenciables que ocupaban Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Muchos dicen que, así, Macri busca condicionar las candidaturas de Rodríguez Larreta e incluso de Bullrich. A la ex ministra de Seguridad le pidió que sume a Hernán Lombardi como jefe de campaña, aunque ella apenas lo incorporó como parte del equipo estratégico. A su primo Jorge Macri, que competirá como candidato a Jefe de Gobierno, le acercó otro de los suyos, Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia.

Y a Vidal, ahora, le incorporó como jefe de campaña a Darío Nieto, secretario personal de Macri y actual legislador, que se inició en las juventudes del PRO y se formó al lado de Peña. Lo oficializó ella mismo en un posteo en Instagram donde contó que "en 2022 estuvo en las 24 provincias y en todas recibí el mismo mensaje no podemos seguir haciendo más de lo mismo... Y no podemos hacerlo sin la mirada y el aporte de dirigentes nuevos que ven y entienden el mundo de otra manera".

En efecto, "Daro" dedica sus horas como legislador a acompañar la agenda de emprendedores en el ámbito digital y redactar proyectos para incorporar la tecnología a los procesos o servicios, apuntando a la transparencia y la trazabilidad, entre otras cuestiones.



¿QUE BUSCA MAURICIO MACRI CON LA INCORPORACION DE DARIO NIETO?

"Son sus temas blandos, pero a él le gusta la política pura y dura, y en los últimos años realizó gran cantidad de negociaciones en nombre de Mauricio con referentes del PRO en el interior", contó a El Cronista un amigo de Nieto. En concreto, conoce a cada uno de los dirigentes del PRO, y sabe cómo jugó cada uno, mejor o peor con el ex presidente.

Con su incorporación, Macri también pretende darle más visibilidad a la candidatura de Vidal. A Bullrich no le gustó mucho ese virtual lanzamiento, aunque tiene poco espacio para expresarlo, ya que el ex presidente la bendijo con atenciones especiales en Cumelén. Tampoco debe estar muy feliz Rodríguez Larreta, que está viendo como su socia más fiel toma vuelo sin su respaldo. Para colmo, él había planificado ofrecerle a Mariú la candidatura a Jefa de Gobierno, pero ella se negó enfáticamente a esa posibilidad.

La ex gobernadora bonaerense, que este año cumplirá 50 años, ya no es tan fácil de convencer como cuando empezó en la Fundación Sophia, el primer semillero que tuvo el PRO. Siente que después de ser gobernadora está capacitada para ser presidenta y está lanzada, aun aceptando que irá al lugar que le toque.

COMO SIGUE LA CAMPAÑA DE VIDAL

Estos días está en Córdoba. En La Falda, Cruz del Eje, Dean Funes. Mañana se reunirá con Luis Juez y Rodrigo De Loredo en la capital cordobesa. Pero el armado en esa provincia está a cargo del macrismo puro, la diputada Soher El Sukaria, Gustavo Santos, Darío Capitani. Después viajará a Santa Fe, también con macristas pura cepa, como el vicepresidente del PRO, Federico Angelini.Y así seguirá sus recorridas en los próximos 3 o 4 meses, provincia por provincia.

Cerca de ella aseguran que busca estar cerca de la población, recuperar el fuego sagrado de lo nuevo que tuvo el PRO diez años atrás. detectar las nuevas demandas, aportando renovación y explicando por qué quiere gobernar, cuál es el cambio que se propone. Lanzamiento formal lo más probable es que no haya. O sí, todavía no lo pensaron. "Esto recién empieza", aseguraron.