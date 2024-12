Inflación de noviembre: de cuánto será el IPC según el economista más escuchado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el dato de inflación del mes de noviembre y las proyecciones de las principales consultoras indican un valor similar al de octubre, que registró un IPC del 2,7%.

En ese marco, el economista Daniel Artana analizó de cuánto será la inflación del anteúltimo mes de 2024 y anticipó lo que puede llegar a pasar en 2025.

De cuánto será la inflación de noviembre 2024 según Artana

El economista jefe de FIEL hizo referencia al IPC en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que registró un 3,2% y explicó por qué el dato nacional puede dar por debajo de los 3 puntos.

Según Artana, en CABA pesaron más las subas de tarifas de servicios públicos, algo que no sucede de la misma forma que en el promedio del país.

"Los números arriba del 3% para la Ciudad son consistentes con números que pueden ser algo por debajo del 3% para la Nación", señaló en una entrevista por Radio Rivadavia.

Asimismo, el analista recordó que la inflación núcleo del mes anterior fue del 2,9%. Algo que, en términos de largo plazo, muestra que hay una continuidad en descenso.

Que pasará con la inflación en 2025

Aunque sostuvo que puede volver a subir "algún mes", Artana remarcó que la tendencia inflacionaria "claramente perforó el 4%" y agregó que, el rumbo va a seguir en caída.

De todas formas, aclaró que la demora en la velocidad de esta baja dependerá de los ajustes de tarifas pendientes que debe llevar adelante el Gobierno.

"Yo creo que la inflación va a seguir bajando, más allá de que uno tenga algún mes donde los datos sean peores que el mes anterior, eso puede volver a ocurrir ahora en noviembre y eventualmente también en diciembre", opinó".

"Por un mes no hay que alarmarse. Si empezamos a ver que volvemos otra vez camino al 4% ahí sí me empezaría a preocupar, pero eso no me parece que es lo que vaya ocurriendo", completó.