Impuesto sobre los pasajes al exterior: polémica por una prórroga por DNU

A pesar del precedente que intentó marcar el Gobierno con el impuesto PAIS, que finalizó el 22 de diciembre de pasado por ley , este lunes se prorrogó la vigencia del Fondo Nacional de Turismo (FNT). La discusión sobre la retención que se aplica sobre los pasajes.

Tal como adelanto días atrás El Cronista, el 5 de enero pasado, tras una primera prórroga de 10 años, venció el Fondo y el Gobierno debía tomar una decisión sobre su continuidad, la cual se conoció este lunes en el Boletín Oficial.

Por medio del Decreto 04/10, se tomó la decisión de extender hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive la vigencia del mismo. Y con ello, se abrió una discusión sobre la retención del 7% que se aplica sobre el del precio de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior vendidos o emitidos en el país o el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional.

"Que dada su inminente caducidad, resulta necesario prorrogar el plazo de que se trata hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive ", destacaron en el considerando sin dar un justificativo sobre la decisión que llevó la firma del presidente Javier Milei.

Pero el decreto, fue criticado por el ex director General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, quien aseguró que es inconstitucional. "Si bien el impuesto se había prorrogado anteriormente hasta diciembre de 2027 por la Ley 27.702, el DNU prorroga la vigencia del Fondo, es decir, prórroga con un destino específico el producido de un impuesto", escribió en X.

Para la mano derecha de Sergio Massa, se trata de una potestad de la cual carecería el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). "Los párrafos 2º y 3º del inciso 3º del artículo 99 de la Constitucional Nacional vedan la materia tributaria para los DNU", destacó ya que los mismos establecen que no puede emitir disposición con carácter legislativo.

Y solo se podría hacer bajo circunstancia excepcionales donde fuera imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes cuando no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos .

Además, agregó, que en el inciso 3º del artículo 75 de la CN señala que se le "corresponde al Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".

Así, para el ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la discusión no es si por DNU se prorrogó el impuesto o no, sino si por DNU se puede prorrogar un destino de un impuesto. "La respuesta es clara, no", afirmó.

"En la práctica, el impuesto sigue vigente, pero no su destino específico, con lo cual el impuesto debe ser coparticipado con las provincias por aplicación del artículo 75 de inciso 2º de la CN", concluyó en su publicación.

Una postura diferente tuvo el CEO de SDC Asesores Tributarias, Sebastián Domínguez, quien sostuvo que este lunes se prorrogó el FNT por tres años, pero no hubo ninguna modificación respecto al impuesto del 7%.