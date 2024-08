Impuesto PAIS: se anticipa la baja desde la próxima semana, ¿en qué sectores?

El impuesto PAIS, del 17,5% sobre las importaciones, bajará 10 puntos a partir de septiembre, confirmó en retieradas oportunidades el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei. Pero la duda estaba en la fecha específica. Por estas horas, fuentes de Casa Rosada afirmaron que posiblemente sea los primeros días de septimebre, esto es, el próximo lunes.

Caputo se lo comunicó a los supermercados en un encuentro este martes en el Palacio de Hacienda. Les pidió que "se note" en las góndolas.

Entre las principales cámaras empresarias la expectativa era que la baja sea la semana que viene.

A medida que se acerca septiembre, la gran duda entre las empresas era si la caída del impuesto país al 7,5% se dará el primero de septiembre o el 30 de ese mes. En cualquier caso se cumple la palabra de Caputo, pero cambia radicalmente las condiciones para el importador según qué día se haga.

Con esta medida, el Gobierno quiere dar dos mensajes, a las empresas y a los consumidores. Al sector privado que, "a medida que se pueda, se va bajando impuestos". AFIP empieza a percibir la recaudación que da el blanqueo, la moratoria y la vuelta de Ganancias, puntos clave dentro del paquete fiscal del Congreso, al mismo tiempo en que la actividad económica empieza a tener un repunte, lo que apuntala la recaudación.

El otro mensaje es al consumidor, cuando el consumo masivo no encuentra piso y las familias se encuentran ajustadas. Si bien el consumidor no paga directamente el impuesto PAIS, porque es el que pagan los importadores, el principal objetivo de Caputo es que se refleje en en las góndolas con una baja en los precios. Desde el sector privado afirman que la incidencia en baja de precios será de hasta 5%, por lo que no es tan significativo.

Sobre los productos específicos, en los supermercados aseguran que la mayor incidencia se notará mayormente en aquellos productos de "marcas propias" que tienen los supermercados, que son importados de manera completa. Porque de los alimentos, gran parte se produce en el país, y aunque cuenten con insumos importados, la incidencia en el producto final de la baja del tributo se notará menos.



Expectativa empresaria

Por estas horas, la expectativa empresaria es que sea los próximos días. "La baja será a inicios de septiembre, no está claro el día específico, pero esa semana ya podría estar la reducción vigente", comentaron en una importante cámara empresaria.



El tema lo lleva Caputo. El dilema estaba entre inflación, recaudación y reservas. Bajar 10 puntos el impuesto que pagan todas las importaciones que ingresan al país tendrá un impacto fuerte en los precios, y ayudará a cumplir el principal objetivo que tiene hoy el Gobierno que es el de bajar la inflación.

Del otro lado, mantenerlo hasta el 30 de septiembre hubiera implicado que habrá un mes más de recaudación de este impuesto, que es el que más creció durante el 2024 y ayudó a explicar parte del superávit fiscal.

Con respecto al impacto cambiario, si bien la baja del impuesto PAIS implica que se abaratan las importaciones, lo cual ayuda a los precios, lo que también hace es impactar en las reservas del Banco Central, hoy en términos negativos.

Impacto en precios

Desde el Palacio de Hacienda no hay información oficial al respecto. Pero Caputo mantuvo en las últimos 48 horas encuentros con al menos 3 cámaras empresarias, y les pidió "estar a la altura" en materia de precios, cuando la baja del impuesto PAIS ocurra.

Cabe aclarar que el impuesto PAIS es el que introdujo el gobierno anterior de Alberto Fernández del 7,5% en las importaciones. Por lo que el impacto en el consumidor es indirecto. La gestión de Milei lo subió al 17,5% en diciembre pasado.