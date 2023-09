Impuesto a las Ganancias: cuáles son los gremios que ya negociaron para pagar menos

A la espera de que en el Congreso se debata el proyecto para eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores de cuarta categoría y jubilados que anticipó Sergio Massa, diferentes gremios han logrado la excepción del tributo para los bonos de productividad y las horas extras de los fines de semana y feriados.

Entre los gremios que lograron eximir determinadas categorías del pago, los trabajadores aceiteros, de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA), de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los bancarios -de la Asociación Bancaria, ABAPRA, ABA, ADEBA y CBRA-, de dragado y balizamiento, de energía eléctrica -del gremio Luz y Fuerza-, de casinos, de neumáticos, refinerías, los marítimos y docentes de CTERA y de la provincia de Buenos Aires.

"Durante este año, y a partir de junio con más frecuencia , las cámaras empresariales y sindicatos han logrado acuerdos sobre los conceptos liquidados en los sueldos de los trabajadores, para luego delegar su evaluación a la Dirección Nacional de Impuesto (DNI) y se exceptúe del pago del Impuesto a las Ganancias", informó la socia de LFS Tax, Florencia Fernández Sabella.

En el caso de los bancarios, en marzo de este año, se presentó una solicitud para que el "bono por productividad", los "fallos de cajas" y los viáticos no sean contemplados en Ganancias.

Con apelaciones al Artículo 26 de la Ley de Ganancias, los bancarios plantearon que bono por productividad no implicaba el uso de la fuerza de trabajo, sino que respondía al logro de pautas objetivas. Mientras que los "fallos de caja" era una compensación de los trabajadores por el riesgo de la reposición por faltantes de dinero, y que pone ende ninguno de los dos conceptos debería ser contemplados en el pago del tributo .

Con el dictamen positivo para la eximición del pago a los bancarios se replicaron las peticiones otros sectores. En junio, el Secretario General de ASIMRA, Lucia García Ortiz, presentó una consulta para que los premios por productividad de los trabajadores metalúrgicos no sean contemplados, como tampoco las horas extra, los feriados, la disponibilidad horaria, las guardias y la turnicidad.

Consultas en alza

A partir de allí, la lista de gremios que solicitaban eximirse del pago del impuesto por parte de la DNA solo fue en aumento hasta llegar a 15 dictámenes. Sin embargo, la abogada Fernández, alerta que en las últimas tres semanas las consultas empresarias aumentaron y existen casos que aún no han sido publicados.

Frente a las extensiones aplicadas por la Dirección, Fernández asegura que son las empresas realizan un doble movimiento: por un lado, pagarle de su bolsillo a sus empleados lo que les corresponde por la excepción del pago y por el otro ir a reclamarle a la AFIP que le devuelva el costo.