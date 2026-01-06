La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó las deducciones personales y los umbrales salariales del Impuesto a las Ganancias en enero 2026, en línea con la variación que tuvo la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025.

Según la normativa vigente, los montos para pagar el tributo se actualizan dos veces por año, en enero y julio, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior. Por ejemplo, para la actualización de julio de 2025, se considera el IPC acumulado en el período enero-junio.

Con una inflación proyectada del 11,73% para el período julio-diciembre 2025, las escalas se modificarán sustancialmente y afectará las retenciones mensuales de miles de trabajadores en relación de dependencia.

Deducciones personales 2026: estos son los nuevos valores a partir de enero

Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

Ganancia no imponible: $ 5.036.140,63

Deducción por cónyuge: $ 4.743.034,38

Deducción por hijo: $ 2.391.929,54

Deducción por hijo con discapacidad: $ 4.783.859,09

Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $ 17.626.492,21

Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $ 20.144.562,53

Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $ 24.173.475,03

Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.

Shutterstock

Pisos salariales para Ganancias 2026: ¿desde qué sueldo se comenzará a pagar?

A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar se elevarán considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedarían así:

Soltero sin hijos

Sueldo neto: $ 2.636.979

Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

Sueldo neto: $ 2.852.917

Sueldo bruto: $ 3.437.250

Soltero con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.500.732

Sueldo bruto: $ 4.217.749

Casado sin hijos

Sueldo neto: $ 3.065.170

Sueldo bruto: $ 3.692.976

Casado con 1 hijo

Sueldo neto: $ 3.281.108

Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.928.922

Sueldo bruto: $ 4.733.641

Es importante destacar que estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.

¿Qué deducciones se pueden aplicar en el impuesto a las Ganancias?

El tributo alcanza a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y empresas, calculándose sobre el ingreso neto luego de aplicar las deducciones permitidas por ley. Entre las principales figuran:

Deducciones personales básicas:

Mínimo no imponible

Deducción especial según categoría

Cargas de familia (cónyuge e hijos)

Gastos deducibles con topes legales: