Importadores en alerta por el nuevo cepo: prevén impacto en insumos y contratos

El Banco Central limitó el pago anticipado de algunas importaciones por este mes, que se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes y puso a las empresas en alerta por el impacto de la falta de dólares en los próximos meses.

Se trata de una medida hasta el 31 de octubre pero los importadores dudan de que sea el plazo definitivo: estiman que pueden encontrarse con una prórroga a fin de mes. Para los empresarios del sector se trata de "una medida esperable por cómo se viene dando la balanza comercial".

En cuanto al impacto de la medida, aclaran que hay excepciones, como las compras de bienes de capital y el sector de medicamentos. Fuera de eso, "la restricción cruza a todos por igual, no tiene que ver con la dinámica de los sectores. E sto podría afectar aprovisionamiento desde el exterior de materias primas. Y también tiene implicancias para la relación con el proveedor en el exterior por los próximos 30 días", advirtieron desde la Cámara de Importadores.

"La realidad es que no hay dólares", indicaron las fuentes, que anticipaban en los últimos meses un recrudecimiento del grifo de divisas. Pese a eso, aseguran que "no hay sobrestock, no por las restricciones sino porque el mundo está con una oferta alterada por la pandemia".

Uno de los sectores exceptuados es el de medicamentos. Empresarios del sector indicaron que si bien no se ven afectados para la compra de los insumos médicos, si se encuentran con los problemas generales para la adquisición de repuestos, por ejemplo.

En el sector privado marcan, además, que como Argentina es "standalone" para el MSCI o un mercado de frontera en términos más generales, "se complica el acceso al crédito" y por lo tanto, "se dificulta la posibilidad de realizar el pago anticipado" .

El Banco Central aclaró que la medida solo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado y que consideró que el alcance es limitado, al 13% de las operaciones.

La autoridad monetaria detectó desde junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza. Las importaciones valor FOB en junio fueron de u$s 5.600 millones y los pagos de u$s 5.900 millones, mientras que en julio los ingresos de mercadería marcaron u$s 5.400 millones y los pagos por u$s 5.700 millones, unos u$s 300 millones de diferencia entre lo ingresado y lo pagado .

