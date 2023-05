Massa le puso una cifra a la sequía y podría ampliar el uso de yuanes

El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló este martes que la sequía le restará a la economía argentina entre 15.000 y 18.000 millones de dólares este año y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo entendió como un "game changer", por lo que se renegocian todas las variables sin salirse del acuerdo.

Las exportaciones agropecuarias se presupuestaron en u$s 42.000 millones y terminarán entre u$s 24.000 millones y u$s 27.000 millones, detalló Massa en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en la Argentina.

El tigrense apuntó que ante la escasez de dólares en las reservas internacionales se habilitó el uso del swap de monedas con China por el equivalente a unos u$s 5000 millones, que se podrán usar en yuanes para pagar las importaciones hasta agosto.

Unos u$s 1410 millones ya se utilizaron en abril, principalmente con las grandes empresas, mientras que las pymes están accediendo ahora al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) con yuanes. "Nos salen las habilitaciones en 24 horas", confirmaron en el sector privado.

Importaciones con yuanes y reservas netas

Eventualmente, el swap podría ampliarse hasta los u$s 19.000 millones , dependiendo las condiciones políticas (básicamente, la estrategia geopolítica de China y Argentina de sustituir una parte de los dólares como moneda de comercio exterior en medio de la negociación con el FMI).

La gestión de compras de energía, dijo, permitió un ahorro anual de importaciones de gas licuado por u$s 1900 millones.

De esta forma, el funcionario respondió a una pregunta sobre las reservas netas que le hizo su entrevistador, Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina y de la filial local de AmCham.

La negociación de Argentina con el FMI

Acerca de la negociación con el FMI, el ministro indicó: "Una vez que terminemos las operaciones que vinculan a los flujos comerciales vamos a mirar cómo diseñar los eventuales desembolsos o reembolsos en el programa del Fondo, más allá de que ya estamos discutiendo objetivos y metas".

Una fuente del sector gremial, que lo escuchó en una reunión previa, graficó que el Fondo quiere asegurarse de que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que pueda adelantar, por unos u$s 10.800 millones, vuelvan el año que viene a sus arcas.

Para eso -comentó- Massa confía en que el campo va a tener una buena cosecha en la campaña 2023/2024 y que después del verano que viene la Argentina contará con el dinero para repagar los vencimientos del crédito original tomado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri . Este sindicalista cree que habrá que reforzar los controles de cambios ("cepo") antes que optar por una devaluación.

"Está todo sobre la mesa en la discusión con el Fondo, absolutamente todo. Y además hay una cuestión que para nosotros es central, que es la capacidad de intervención del Banco Central (BCRA), que es irrenunciable, básicamente porque los años políticos y electorales en la Argentina siempre generan ideas de dolarización de carteras. Que el BCRA tenga capacidad de intervención es para tener herramientas para generar certidumbre, tranquilidad, en momentos en que la incertidumbre política puede generar alguna situación de dificultad", blanqueó Massa.

El titular del Palacio de Hacienda apuntó a la sequía, por la escasez de ingresos de dólares y de recaudación tributaria en pesos, como un factor que recalentó la inflación en el verano, además de la inestabilidad. El ministro considera que el financiamiento del sector público con la deuda en pesos tendrá hasta junio desafíos que se pueden superar con una estrategia conjunta con bancos y fondos de inversión, y que ya en el segundo semestre el 85% de los vencimientos está en manos del sector público .