Crece el comercio vía courier: las medidas de seguridad para importar desde China o EE.UU.

La ampliación del límite para recibir envíos a través de courier que, desde diciembre, el Gobierno elevó a u$s 3.000 no solo abre oportunidades para los pedidos particulares sino también a través del régimen comercial, para quienes buscan una nueva fuente de ingresos y las pymes que demandan insumos o accesorios del exterior .

Sin embargo, frente al incremento de consultas y casos de "empresas fantasmas", los especialistas advierten sobre los riesgos de iniciar una operación con giro de divisas al exterior y caer en un fraude o un impedimos formal de ingresar la mercadería por barreras normativas .

"Lo que pudimos observar, es que muchas de esas consultas tiene un trasfondo de alta incertidumbre de cómo es todo el proceso y, en líneas generales, se lo ve como algo demasiado engorroso", indicó Gastón Mamone, director de Logística en Blue Mail. "Creo que el primer paso como empresa que brinda el servicio, es explicar de manera clara cómo es todo el camino de una importación y eso implica explicar los diferentes tipos de importación, sus limites, las regulaciones que pueden llegar a existir, etc.", agregó.

En principio, las recomendaciones son las generales cuando se opera por vía digital: antes de comprar, investigar si el sitio es fiable, por ejemplo, buscando su nombre en internet, leyendo opiniones, o viendo si tiene una tienda física . Sin embargo, al no poder corroborar si efectivamente la tienda física existe, se activan otros recaudos.

En ese sentido, para los más novatos, los especialistas indican que plataformas como Alibaba ofrecen garantías y verificaciones para proveedores certificados. También, antes de hacer una compra grande, es conveniente pedir muestras del producto al fabricante en el exterior.

Además de analizar el historial de la empresa y ver si es reconocida, "si nunca se operó o bien si el producto debe cumplir con determinados estándares enviar una muestra sirve para asegurarse de que el proveedor tenga las medidas precisas", agregó Yanina Lojo, especialista en comercio internacional.

Asimismo, en caso de que no existan datos públicos de la empresa, sugirió solicitar asistencia a la Embajada correspondiente , a través de la Agregado Comercial en el país de origen.

En la misma línea, para evitar caer en estafas Mamone recomendó consultar en las asociaciones o cámaras que hay en nuestro país, como la Cámara de Asia, que pueden brindar asesoría a través de miembros de la misma entidad o a raíz de su experiencia de años.

A diferencia del sistema de pequeños envíos que tiene mayores limitaciones porque no apunta a fines comerciales, en el régimen comercial los operadores no pueden utilizar una tarjeta de crédito sino que deberán cumplir con lo establecido por el Texto Ordenado de Exterior y Cambios para la posición arancelaria.

"Hasta ahora todas las operaciones de courier que se realizaban - hasta antes del cambio de normativa -, recibían el mismo tratamiento cambiario que las operaciones que se cursaban por despacho general", repasó Yanina Lojo, especialista en comercio internacional.

Oportunidad para pymes

Si bien muchos actores del comercio internacional identifican las medidas de apertura comercial como una oportunidad para sumar ingresos en caso de pequeños negocios o emprendedores, Lojo explica que beneficia principalmente a las pymes.

"Es un régimen que se utilizó siempre, en particular muchas pymes para traer repuestos o insumos críticos que no pueden esperar", dijo y opinó que "es una opción muy buena" para estos casos ya que el monto anterior de u$s 1000 "limitaba mucho la operación" mientras que "el Régimen Mi PYME era muy difícil de gestionar".

En cuanto a generar nuevo negocios, la especialista explicó que "va a depender mucho del producto - porque no tiene que tener intervenciones -, de la experiencia de la empresa a nivel internacional, y su posibilidad de negociar con los proveedores del exterior, entre otras variables".

Régimen general

Además del perjuicio económico que se puede ocasionar si se cae en una estafa, a partir de las diferencias del courier personal y el comercial, uno de los mayores riesgos que apuntan los profesionales del comercio exterior es "caer" en el régimen general.

En cuanto al régimen comercial, los envíos pueden tener o no finalidad comercial pero no cuentan con la franquicia de los u$s 400 y son ilimitados. En cuanto al resto de las condiciones, se iguala con el personal ya que el peso de cada paquete dentro de un envío no puede superar los 50 kg y el valor FOB no puede superar los u$s 3.000.

En ese sentido, advierten que para ingresar de forma adecuada los productos no deben tener intervenciones de terceros organismos por eso aunque las opciones son amplias, el abanico de productos para comercializar se ajusta a la clasificación arancelaria de la mercadería y su correspondiente nomenclatura.

Incluso, desde Jidoka, advierte que utilizar este régimen sin el asesoramiento de especialistas puede ser un error por el insumo te tiempo y costos en caso de superar los u$s 3000 o 50 kg.; si se declaran mal las compras o se saltean actualizaciones en normativas.