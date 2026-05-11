La Unión Europea autorizó los mecanismos jurídicos que permitirán avanzar en la modernización de su tratado comercial con México, que está vigente desde el año 2000. En su cuenta de X, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, destacó que este avance es una buena noticia, pues ambas partes están “a días” de firmar la modernización del tratado, misma que se realizará durante la visita de la presidenta de la Unión Europea (UE), Úrsula Von Der Leyen, a México. La líder de la Unión Europea, que actualmente conjunta a 27 países del viejo continente, visitará el país el 21 y 22 de mayo para firmar el convenio. Las negociaciones para modernizar el acuerdo concluyeron en enero de 2025, con mejoras en áreas políticas, comercio e inversión, así como en la cooperación bilateral. Entre los principales cambios destaca la eliminación de casi todos los aranceles para las importaciones de la UE, lo que permitirá a los productores de ese bloque ser más competitivos en el mercado mexicano y exportar más. A esto se suma la eliminación de obstáculos no arancelarios al Comercio, como las barreras técnicas innecesarias al intercambio de bienes y servicios, facilitando tanto las importaciones como las exportaciones desde y hacia México. Un tercer pilar es el fortalecimiento de la asociación estratégica entre las partes mediante el incremento de la cooperación en una amplia gama de áreas, incluyendo seguridad, justicia, desarrollo sostenible, cambio climático, transformación digital y derechos humanos. De acuerdo con datos del Consejo Europeo, la UE es el tercer socio comercial más grande de México, después de China y Estados Unidos. El año pasado, el intercambio comercial entre ambas partes rebasó MXN $1.74 billones y acumuló un crecimiento de 75% en la última década. Además, la UE es el segundo inversionista extranjero más grande para el país, solo detrás de Estados Unidos. En total, el bloque europeo acumuló inversiones por MXN $4.18 billones al cierre de 2024.