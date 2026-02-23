El mercado espera un recorte de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en 2026. Las tasas de los bonos del tesoro americano siguen en niveles bajos y en mínimos del año. Esto deja abierta la puerta a que Caputo pueda colocar deuda en Wall Street en 2026. Que impacto tiene sobre la deuda local. Con un riesgo país en niveles de 500 puntos básicos, los factores globales pesan cada vez mas sobre los bonos argentinos. En la ultima semana se han conocido datos que impactan directamente sobre la dinámica de las tasas en EEUU, y por consiguiente, sobre la deuda local y la posibilidad de que la Argentina pueda volver a colocar deuda en los mercados globales. El viernes se supo que la economía estadounidense creció menos de lo esperado a finales del año pasado debido a un cierre gubernamental de duración récord, el gasto del consumidor y el comercio. El PBI de EEUU ajustado a la inflación aumentó un 1,4 % anualizado en el cuarto trimestre, tras haber aumentado un 4,4 % en el período anterior, según la estimación inicial del gobierno publicada el viernes. En general, la economía se expandió un 2,2% el año pasado, según datos de la Oficina de Análisis Económico. En paralelo, el Índice de precios al consumo personal PCE core de diciembre, es decir, que excluye previos volátiles de la economía como alimentos y energía creció +3%, por encima del 2,9% que esperaba el mercado y por encima del 2,8% del PCE noviembre. La semana pasada se conoció también datos de inflación y de empleo. Por un lado, la inflación de enero fue 2,4%, debajo del 2,5% que esperaba el mercado, mientras que la inflación core fue de 2,5%, en línea con lo esperado. Por otra parte, la economía creó 130.000 puestos de trabajo en enero, por encima de los 66.000 que se esperaba. La tasa de desempleo bajó al 4,3% desde el 4,4% previo. Sin embargo, a mediano plazo, se observa como la economía de EEUU crea menos empleo, siendo esta una variable que siguen de cerca los economistas y miembros de la Fed que esperan ver mas recortes de tasas de la Fed. A su vez, el gasto del consumidor, que representa la mayor parte de la actividad económica, se desaceleró a un ritmo del 2,4 %, desde el 3,5 % del período anterior. La desaceleración se debió principalmente a un menor gasto en bienes duraderos como los automóviles. Las exportaciones netas también lastraron el crecimiento del cuarto trimestre, apenas contribuyendo al PIB. Los datos del jueves mostraron un aumento del déficit comercial de diciembre. El balance de noticias deja a un mercado ante la expectativa de ver mas recortes de tasas de la Fed de 50 puntos básicos este año, con probabilidad de ver una primera baja de tasas en julio y un segundo recorte en octubre. El hecho de que el mercado siga esperando nuevos recortes de la Fed, las tasas de interes de los bonos del tesoro americano se mantienen deprimidas y esto le permite al equipo economico argentino seguir viendo a Wall Street como una opcion para financiar sus vencimientos. Las tasas de los bonos americanos se ubican cerca de sus minimos del 2025. La tasa a 10 años cotiza en 4,07% y la tasa a 2 años en 3,47%, siendo estos niveles similares a los que operaba en 2022. Por lo tanto, el hecho de que las tasas en EEUU permanezcan deprimidas, de alguna manera permite que el riegso pais argentino tambien se sostenga en niveles bajos. El riegso pais local tiene un componente domestico y uno externo. Por definicion, el riesgo pais es la sobre tasa que para la Argentina por encima de lo que rinde los activos libre de riesgo, es decir, la tasa de EEUU, medida en puntos basicos. Si el riegso pais es 500 puntos, y la tasa de EEUU es 4%, entonces la argentina deberia colocar a una tasa cercana al 9%. Si la tasa de EEUU baja, el costo financiero para la Argentina sera menor, y crecerá si la tasa en EEUU sube. Esta variable es clave considerando el stock de deuda por vencer en los próximos meses y en que el mercado cree que el regreso a los mercados deberá ser en 2026. Según cálculos de 1816, la deuda con privados asciende a u$s 12.000 millones, a lo que hay que sumarle unos u$s 3700 millones con Bopreales hasta fin de 2027. En total, la deuda con privados y organismos internacionales de crédito suman u$s 40.000 millones hasta 2027. Si a eso se le resta el FMI, la deuda total hasta fin de 2027 es de u$s 31.500 millones. Los analistas de 1816 agregaron que, sea ahora o en unos meses, el sentido común indica que es importante que el país consiga financiamiento externo este año. “En 2027 hay elecciones y, a juzgar por la historia, es posible que el año que viene los inversores sean más cautelosos. Entre el BCRA y el Tesoro el sector público nacional consolidado enfrenta compromisos en moneda extranjera con privados, FMI y Club de París por u$s 10.400 millones en lo que resta de 2026 y u#s 21.100 millones en 2027”, indicaron. Semanas atrás, el ministro Caputo afirmó que “no tenemos intención de emitir nueva deuda en los mercados internacionales, postura que luego fue reforzada por un mensaje del presidente Milei orientado a generar “escasez de bonos argentinosˮ. El hecho de que Caputo no quiera colocar deuda, lo que está buscando es cuidar la posición técnica de la deuda argentina. Tal concepto está relacionado con la cantidad de bonos soberanos argentinos que tienen los fondos, por encima o por debajo de sus preferencias. Si los fondos terminan demandando mas bonos argentinos de los que buscan tener en sus carteras, esto termina atentando contra la Argentina ya que, ante un aumento de la volatilidad, o cambio en las condiciones económicas y financieras, los fondos buscaran vender esos bonos rápidamente, haciendo que el riesgo país suba. Actualmente, los fondos internacionales no han demandado bonos soberanos argentinos, lo cual hace que la posición técnica de los fondos sea reducida. Los analistas de Adcap Grupo Financiero indicaron que los comentarios de Caputo significaban que el Gobierno está señalando que no está dispuesto a emitir a los spreads actuales, en torno a los 500 puntos básicos, ni a pagar cupones en el rango de 8,75%–9,25%, como hizo Ecuador. Su expectativa es que el Gobierno intente regresar a Wall Street en el segundo trimestre del año. “Creemos que Argentina buscará volver a los mercados más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente u$s 4000 millones en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables”, indicaron. Además, resaltaron que parte del rally reciente parece haber estado impulsado por expectativas de una operación de manejo de pasivos en el corto plazo, potencialmente a través de un esquema de recompra similar al de Ecuador. Hasta ahora, el BCRA compró en febrero unos u$s 1088 millones y, en lo que va del año acumuló u$s 2245 millones. A la hora de colocar deuda en el mercado internacional, el Gobierno deberá evaluar si la ventana se muestra abierta, es decir, si están dadas las condiciones para que la Argentina pueda emitir en Wall Street. Esta ventana depende del nivel de tasas global, la demanda de activos emergentes y en especial de Argentina, así como la volatilidad en el mercado local e internacional y el valor del riesgo país. Daría la sensación de que actualmente está abierta la ventana para que la Argentina pueda colocar deuda en el mercado, teniendo un riesgo país en niveles de 500 puntos básicos y toda la curva soberana operando en niveles de 9% o debajo. Además, el apetito global parece a favor de los créditos emergentes ya que Ecuador logró captar u$s 4000 millones, habiendo recibido ofertas por u$s 18.000 millones. Los analistas de MegaQM indicaron que existe una ventana de oportunidad para que Argentina logre emitir deuda a mercado. Sin embargo, consideran que posiblemente a esa ventana todavía le falten algunas semanas en las que es importante que se mantengan los fundamentos. “El disparador pendiente es el waiver del Fondo Monetario (FMI), que tiene valor no solo por lo que implica en términos de aprobación del organismo, sino que libera flujo de dólares y aumenta la disponibilidad de divisas para el pago de deuda”, afirmaron. En esa línea, señalan que para fin de febrero podría ser el momento en el que la Argentina regrese a los mercados. “El acuerdo técnico con el FMI debería darse entre fines de febrero y mediados de marzo. A partir de allí, posiblemente no se justifique esperar un recorte adicional de tasas en Estados Unidos, porque el foco es el tramo medio de la curva del Tesoro (T-notes) y no el corto. Eso implica que en las próximas semanas estaremos atentos a los avances con el FMI y a que el BCRA siga acumulando reservas. Si secumplen esos dos factores, cada vez estaremos más cerca de lograr reacceder al mercado de capitales”, comentaron desde MegaQM. Finalmente, Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, explicó que la colocación mostró que hay apetito global por emisores de alto riesgo, si el plan de reformas es claro. En esa línea, Yarde Buller entiende que queda abierta la puerta para que Argentina siga en la lista de las colocaciones de deuda. “Luego de Ecuador, el candidato natural para recuperar el acceso al mercado es Argentina. Replicar una estrategia como la de Ecuador tendría beneficios sustanciales para Argentina. Ajustando por los bajísimos cupones de los bonos argentinos a 2029 y 2030, una operación como la de Ecuador aliviaría el perfil de vencimientos en más de u$s 13.000 millones hasta 2030”, estimó Yarde Buller. Además, agregó que incluso cuando el perfil de vencimientos luce ma-nejable para los próximos años si Argentina logra sostener su actual sendero de políticas, el ejercicio deja en claro que una operación de liability management podría ser un acelerador importante en el camino de normalización financiera. Hoy el riesgo país de Argentina se encuentra muy cerca de los niveles de Ecuador. En particular, Ecuador tiene un riesgo país de 485 puntos, mientras que el argentino es de 515 puntos. De esta manera, es esperable que los bonos locales tengan un comportamiento similar si Caputo replicase la estrategia de Ecuador sobre la deuda local. Lo importante para la deuda argentina es qué es lo que puede ocurrir con los bonos si es que el Gobierno decide ir por ese camino. Los bonos de Ecuador siguieron mejorando una vez que se llevó a cabo la operación. Por lo tanto, la deuda argentina podría seguir mejorando si es que se decide llevar a cabo una operación en el mercado de deuda “a la Ecuador”. Los analistas de Criteria se mantienen optimistas con los bonos soberanos argentinos. “Continuamos favoreciendo la exposición a la curva hard d ollar local, donde identificamos un mayor potencial de compresión de spreads , especialmente en AL30 frente al comportamiento reciente de los Globales de similar duration”, dijeron. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, coincidió en que la acumulación de reservas del BCRA, junto a la debilidad del dólar a nivel global y la colocación soberana de Ecuador, llevaron a que el Riesgo País caiga a mínimos desde 2018. Hacia adelante, Franco entiende que será clave continuar apuntalando valuaciones mediante el catalizador de la acumulación, tan requerido por el mercado durante tantos meses. “El potencial exportador de Argentina al mediano plazo, junto a la normalización de cuentas públicas llevan a que no sea descabellado pensar en una vuelta a los mercados internacionales que, junto a alguna operación de recompra de bonos y/o manejo de pasivos, logre reducir las necesidades financieras en dólares de Argentina de los próximos años”, sostuvo Franco. En cuanto a los bonos con mayor potencial, Franco resaltó que mantiene al GD35 y al GD41 como los bonos de mayor potencial. Finalmente, Maximiliano Tessio, asesor financiero, también consideró que aun resta unos cuántos puntos básicos de baja del riesgo país antes de que la Argentina coloque deuda en el mercado. “Aunque el apetito que mostró la licitación ecuatoriana fue considerable, el mercado exigió un premio en el tramo largo superior a los 27 p.b. En este contexto, consideramos que el Gobierno esperará una compresión adicional del riesgo país, con el objetivo de salir a los mercados a un spread sobre treasuries, neto de premio, en el rango de 400 a 500 puntos”, dijeron. A su vez, resaltó que “con el nuevo esquema de acumulación de reservas ya en marcha y un contexto externo que vuelve a validar el apetito por crédito emergente, Argentina se encamina a una compresión adicional en el riesgo país, lo que acerca el posible regreso al mercado internacional de deuda soberana en dólares”.