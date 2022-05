IFE 4 ANSES: quiénes son los beneficiarios que pueden perder el bono de $ 18.000

Se abrió la inscripción al nuevo bono IFE 4 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y millones de personas ya han cargado sus datos para poder percibirlo.

Se trata del "Refuerzo de Ingresos" una medida económica para acompañar a quienes más lo necesitan en un contexto del país donde la inflación no deja de escalar.

El valor total del bono es de $ 18.000, pero será abonado en dos cuotas durante mayo y junio. La ayuda está destinada a trabajadores informales no registrados, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas (A y B).

No obstante, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, confirmó que hay un grupo de los que pueden acceder a este beneficio que se está quedando atrás en la inscripción.

Bono IFE 4: ANSES retrasa las fechas de cobro del Refuerzo de Ingresos para un grupo de beneficiarios



QUIÉNES PODRÁN COBRAR EL NUEVO BONO DE ANSES

No todos los titulares de los programas sociales de ANSES podrán ser parte, quienes serán impactados por el bono de $ 12.000 o $ 18.000 son:

Trabajadores informales ;

; Monotributistas de las categorías más bajas (A y B)

de las categorías más bajas (A y B) Trabajadores de casas particulares que tengan entre 18 y 65 años.

de que tengan entre 18 y 65 años. Los jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

Es importante recordar que los pasivos no deben realizar ningún tipo de trámite para poder cobrar los $ 12.000.

"Si sos jubilada, jubilado, pensionada o pensionado y te corresponde el refuerzo, no tenés que inscribirte. Vas a cobrarlo de forma automática junto con tu haber en mayo", detalló el organismo a través de Twitter.

¿QUIÉNES ESTÁN QUEDANDO FUERA DEL BONO IFE 4 DE ANSES?

En medio de la última semana de inscripción para poder cobrar el Refuerzo de Ingresos, Fernanda Raverta habló sobre un grupo que se está quedando afuera del mismo.

Se trata de los monotributistas, "Creemos que se están inscribiendo pocos. No sabemos si es porque consideran que no necesitan el refuerzo o que no termina de quedar claro que es para monotributistas A, B y monotributistas sociales", explicó en declaraciones radiales.

Por otro lado, ANSES solicita una cuenta bancaria para poder cobrarlo y ya se registraron demoras en la aplicación del Banco Nación para obtener el CBU.

Sin embargo, la entidad bancaria anunció que los aspirantes pueden ir de manera presencial sin turno previo y obtendrán el CBU en el mismo momento.

LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN: ¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO DÍA?