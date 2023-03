Horacio Rosatti respondió a las críticas de Alberto Fernández: "Sabíamos que..."

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti , rompió el silencio y habló tras las críticas de Alberto Fernández al Poder Judicial durante la asamblea legislativa.

"Lo que no se puede decir después de haber pedido la actuación es ‘ustedes no son competentes para esto', porque no se entiende sino por qué golpeo la puerta y pido justicia si quien me está respondiendo no está habilitado para hacerlo, es importante que se tenga en cuenta esto", dijo Rosatti anoche en diálogo con TN.

Una pelea de poderes que complica la negociación con el FMI



"A la Corte le llega un caso, no es que inventa un caso. No es que un día dice ‘hoy me voy a meter en otro poder'. Las causas le llegan", aseguró.

El magistrado indicó que es normal que en una democracia haya una "tensión casi permanente" entre los poderes representativos y el Judicial, por lo que "hay acostumbrarse a esta situación".

Larreta anunció la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito



Rosatti junto a Carlos Rosenkrantz permanecían con los brazos cruzados, el rostro serio y la mirada al frente en la apertura de sesiones

La respuesta a las críticas de Alberto Fernández

En este sentido se refirió a las críticas del presidente Alberto Fernández que, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuestionó con dureza a la Corte y a la resolución de la cautelar de coparticipación.

"Cuando recibimos la invitación, conversamos entre los cuatro ministros de la Corte sobre cómo iba a ser nuestra representación. Decidimos que fuera Presidente y Vice y sabíamos cuál podía ser el clima , pero estábamos convencidos de que nosotros no nos tenemos que dejar ganar por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía porque expresamos una representación institucional", manifestó Rosatti.

Durante su discurso, Alberto Fernández cuestionó "la conducta de algunos de los miembros" de la Corte y "la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales". "No podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en la sede del máximo tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles", disparó el mandatario.

Mientras Alberto Fernández pronunciaba estas palabras, Rosatti junto a Carlos Rosenkrantz permanecían con los brazos cruzados, el rostro serio y la mirada al frente.

"Así como uno reclama que hay que tener prescindencia de cualquier circunstancia de afecto o de simpatía cuando dicta una sentencia, donde solo vale el expediente y lo que nosotros debemos resolver, debemos comportarnos de la misma forma cuando expresamos una representación institucional", replicó Rosatti.

"Si el principal tribunal del país tomara sus decisiones en función del afecto o desafecto, ¿qué podría esperar un jubilado, un trabajador o un empresario que quiere radicar una industria en el país o que quiere realizar una inversión?", planteó y añadió: "Para nosotros primero está la institución y por sobre la institución está la Constitución Argentina".

Por último, el miembro de la Corte dijo que descartó la posibilidad de retirarse del recinto del Congreso en medio del discurso. "Hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución que representamos", argumentó.