Horacio Rodríguez Larreta explicó por qué prohibió el lenguaje inclusivo en los colegios de CABA: crece la polémica

A partir de este viernes, todos los colegios de la Ciudad tienen prohibido el uso del lenguaje inclusivo en las aulas. Así lo estableció el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, a través de una resolución oficial que ya rige.

La resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es pionera en el país. Así, la Ciudad de Buenos Aires es la primera jurisdicción argentina que toma partido en el debate en torno al uso del lenguaje inclusivo.



La medida prohíbe el uso de expresiones con e, x y/o @ en el nivel inicial, la escuela primaria y el colegio secundario . De esta forma, palabras como chiques, bienvenidxs o alumn@s, que buscan incluir a quienes no se identifican con los géneros binarios -varón/mujer-, no podrán ser utilizadas por los docentes, los alumnos ni las instituciones educativas.

La medida busca que los docentes desarrollen sus "actividades de enseñanza y comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales", precisa la resolución oficial, en alusión a las reglas de la Real Academia Española (RAE).



"La resolución apunta a eliminar todas las barreras y distorsiones del lenguaje tanto en la enseñanza de parte de los docentes, como en las comunicaciones formales con las familias y en los carteles que se encuentran en el establecimiento", indicaron desde el Ministerio de Educación porteño.

Así, la resolución prohíbe todas las expresiones con e, x y/o @ más allá de los diálogos informales "en los recreos o en las salas de profesores". Pese a que la medida ya corre desde este jueves, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconocen que su aplicación se dará de forma gradual.

Por qué Horacio rodríguez larreta prohibió EL LENGUAJE INCLUSIVO en las escuelas de CABA

Sin ningún tipo de mención a las identidades que se reconocen por fuera de los géneros binarios socialmente establecidos -masculino/femenino-, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, justificó la medida al tildar de "distorsivo" al lenguaje inclusivo.

"Sabemos que el lenguaje va mutando y no somos ajenos a eso, pero este tipo de distorsiones generan dificultad para aprender las reglas gramaticales y básicas de la lengua", explicó.

Según la funcionaria, esta medida se viene trabajando en su cartera desde hace un tiempo con la asistencia de distintos especialistas: "Si bien no hay evidencia, porque aún todo es muy nuevo, coincidimos en que va en contra del aprendizaje ".

"Tenemos la obligación de enseñar el uso correcto de la lengua. Después, los chicos son personas libres y pueden adecuarlo como crean conveniente", concluyó la ministra.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se metió en la polémica en una recorrida por la UBA, elegida como la mejor universidad de Iberoamérica por 8° año seguido, junto a Acuña.

Larreta remarcó que, a partir de ahora, todos los docentes porteños deberán "respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirijan a los familiares de los alumnos".

"En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente: no podemos perder un día más", argumentó Rodríguez Larreta, en referencia a los resultados de las últimas evaluaciones de Lengua entre los estudiantes de la Ciudad, que mostraron un importante retroceso en esta área a raíz de la pandemia.

Por su parte, Acuña aclaró que esta prohibición no busca sancionar: "No estamos persiguiendo ni es una caza de brujas. Queremos enseñar mejor para que los chicos aprendan", indicó.

CRÍTICAS A LA PROHIBICIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN CABA

Al conocerse la resolución de CABA, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudió la medida que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los colegios en defensa de "aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad".

Es por esto que desde la UTE consideran que la medida "despliega nuevas formas de violencia" hacia estos niños y jóvenes a través de la negación desde el lenguaje "a las infancias y adolescencias trans y no binaries".

"Negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad", criticaron desde UTE.

"Lo que no se nombra no existe", indicaron con dureza en un comunicado. "Negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad de todes y cada une, y a ser en un ambiente en el que la diversidad es respetada", remarcaron desde la UTE.

Finalmente, enfatizaron que el lenguaje "es una construcción colectiva que está en permanente transformación y que construye realidades". Y aseguraron que los docentes continuarán "construyendo una escuela pública e igualitaria para todes, reconociendo y abrazando amorosamente cada une de nuestres estudiantes".

Silvia Ramirez Gelbes, directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, destacó que " se entiende que las academias de la lengua se opongan al lenguaje inclusivo ya que su función es mantener la unidad supranacional del idioma".



"Lo que me parece un poco más extraño es que se lo prohíba o que se lo imponga, porque quienes lo usan, lo usan. Así como usan el artículo masculino con la palabra "arroba" (que lleva artículo femenino) o dicen "pienso de que" cuando la forma correcta es "pienso que", refirió la especialista.



Agregó que "quienes no lo usan, aunque se lo impongan, no lo usan". Y se preguntó "si se ha demostrado que el uso del lenguaje inclusivo incide de alguna manera en la lectoescritura. Nadie cree que los resultados de esas pruebas sean debidos exclusivamente a la aparición de estos reemplazos".

En tanto Celeste Mac Dougall, docente de CABA y especialista en salud sexual integral e inclusiva, indicó que "pensar que el lenguaje inclusivo es una traba respecto al aprendizaje es una mirada muy limitada, el uso de este lenguaje es una ventana de posibilidad de un sin número de contenidos, no solo de la ESI, sino de como se construye el lenguaje social".



"En términos de mejora de la calidad educativa una prohibición nunca aporta nada interesante, la resolución del Ministerio debe pensar alternativas en el abordaje no en prohibiciones que apuntan a la apertura del pensamiento. El uso de este lenguaje estalló en las escuelas y esas instituciones son un lugar de posibilidad".

Por su parte Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, dijo a Télam que "no encuentro una relación de causalidad entre lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba. La escuela enseña contenidos normalizados, oficiales. Oficialmente no existe el lenguaje inclusivo y no se puede prohibir enseñar algo que no existe oficialmente".