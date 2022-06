La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica: cuáles son las 5 carreras en los primeros puestos del ranking

La Universidad de Buenos Aires (UBA) alcanzó el puesto 67° en el QS Ranking Global, que prepara la consultora británica Quacquarelli Symonds, y volvió a establecerse como la institución mejor valorada de Iberoamérica por octavo año consecutivo .

De esta manera, la institución porteña que cumplió el año pasado 200 años subió dos posiciones en el listado con respecto a la última evaluación publicada.

La UBA entre las 50 mejores universidades del mundo: en qué carreras se destaca



Ranking QS: las 5 carreras de la UBA que están entre las mejores del mundo



Esta posición es la mejor desde que se publica este relevo que mide a 1.418 casas de estudios procedentes de 100 países . Por detrás le siguieron, todas por fuera del top 100, la Universidad Nacional Autónoma de México (104), la Universidad de San Pablo (115) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (121).

El crecimiento de la UBA se explica principalmente por su rendimiento en dos de los indicadores que pondera el ranking de QS. "La UBA es la institución con mayor proyección internacional del país, según los criterios de reputación académica y empresarial de QS. A nivel mundial, ocupa el puesto 39 y el 37 en estos dos indicadores", indicó el análisis.

Una de las sedes de la UBA, la Facultad de Derecho.

En cuanto al nivel nacional, la Universidad Católica Argentina quedó situada como la segunda casa de estudios argentina (322º) mejor valorada, siendo continuada por la Universidad de Palermo (391º), la Universidad Austral (400º) y la Universidad de Belgrano (465º).



A nivel global, lidera el ranking mundial el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguida por las universidades de Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, el California Institute of Technology, el Imperial College London, la Swiss Federal Institute of Technology, University College London y la universidad de Chicago .

Estudiantes de la UBA le ganaron a EE.UU. por primera vez en una competencia de Derecho

Esta carrera es una de las más buscadas del país: paga $ 700.000 y se estudia gratis



El ranking QS, es uno de los más prestigiosos y reconocidos a nivel mundial. El objetivo principal del listado es ayudar en la decisión que tomen los estudiantes para seguir sus estudios superiores. Además, busca proveer un mecanismo de evaluación comparativo de sistemas de educación superior de todo el planeta.

RANKING QS: CINCO CARRERAS DE LA UBA EN EL TOP 50 MUNDIAL

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se posicionó en abril de este año en el top 50 del Ranking Mundial de Universidades por Temática QS 2022.

Cinco de las disciplinas evaluadas de la UBA se ubicaron en el top 50 del mundo y 12 en el top 100, mientras que 14 reflejaron mejoras respecto al año anterior y otras 12 mantuvieron su lugar.

La sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

En el top 50 se ubicaron Lenguas Modernas (25°); Antropología (32°); Ingeniería en Petróleo (36°); Sociología (39°) y Derecho (40°) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . En tanto, dentro del Top 100 fueron incluidas Agricultura; Arquitectura; Arte y Diseño; Ingeniería Química; Geografía; Historia; y Política y Estudios Internacionales.

A nivel nacional, la UBA es la número uno en todas las categorías, incluyendo universidades públicas y privadas y es la única argentina que tiene disciplinas en el top 50. Además, se encuentra en el primer lugar como la universidad con más categorías incluidas en el ranking (34), seguida por la Universidad Nacional de La Plata con 14; la Universidad Nacional de Córdoba, con 9; Universidad Nacional de Rosario con 6; la Universidad Torcuato di Tella con 4 y las universidades Austral y Nacional del Litoral con 3.